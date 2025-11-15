Hegyi Iván: Újvilág és új világ

A főszereplő két hónappal korábban az Ed Sullivan Show-ban szerepelt; a címváltozást e fellépés előtt egy héttel jelentették be. A film már a premier hetében 540 000 dolláros bevételt hozott. Négy Presley-dal hangzott fel benne: a címadón kívül a Let Me, a Poor Boy és a We’re Gonna Move. Ám Elvis nem csupán énekelt, noha a tömeg a számokért és azok előadásáért tódult a vetítésekre. David Weisbart producer azt mondta az új pályán mozgó énekesről: „Együttműködő volt, soha nem késett, és nagyon komolyan vette a színészetet.”
A már akkor sem kis királynak 1956-ban 17 dala került fel a Billboard listájára, s közülük öt – a Heartbreak Hotel, a Don’t Be Cruel, a Hound Dog, az I Want You, I Need You, I Love You, valamint a Love Me Tender – éllovas volt. A Hound Dog és a Don’t Be Cruel ugyanazon a kislemezen jelent meg – a korongnak valójában csak A oldala létezett –, és a dupla élvezeti cikkből két hét alatt több mint egymillió példány kelt el. Elvisnek az évben két albuma látott napvilágot. Az egyik március 23-án jelent meg, s egyszerre volt első mint listavezető rock and roll- és milliós példányszámban eladott nagylemez. Tíz hétig tarolt a topon, míg az október 19-én piacra dobott második album csak öt hétig, viszont Presley lett az első előadó, akinek mindkét albuma egyből az élre került.Hegyi Iván: A pesti csoda
De az akkor 21 esztendős szupersztár nem mindenütt közlekedett diadalmenetben. Menedzsere, Parker ezredes lekötötte őt az 1956. április 23-án nyitó Las Vegas-i Hotel Frontier első két hetére. Ám – a szokásos hisztériával ellentétben – a vegasi szerencsejátékos közönség langyosan fogadta Presley produkcióját. A Las Vegas Sun azt írta: „A tinédzserek számára a magas memphisi srác kész zseni; az átlagos vegasi költekező vagy show-látogató számára unalmas fickó. Zenei hangzása háromakkordos kombinációival kissé nyers, nagymértékben illeszkedik értelmetlen dalainak szövegtartalmához.”
Azután, hogy 1956 júniusában a Milton Berle Show-ban ringott és dalolt, a tekintélyes New York Times megállapította: „Mr. Presley-nek nincs észrevehető énektudása.” A New York Herald Tribune „kimondhatatlanul tehetségtelennek és vulgárisnak” nevezte, míg a Cabaret ezzel a szalagcímmel jelent meg: „Ki a franc az az Elvis Presley?”
Humphrey Bogart eleinte „Elvis Pretzelnek” hívta a mozgékony bálványt, aki ellen augusztus 10-én, amikor újra megérkezett a floridai Jacksonville-be, Marion Gooding bíró elfogatóparancsot adott ki, mondván: kis- és nagykorúak erkölcsét egyaránt sérti, ahogyan forgatja a csípőjét. Jacksonville nem volt szerencsés színhely a számára: februárban kezdődő turnéjának tizedik állomásán a koncert után összeesett a Gator Bowl parkolójában. Az orvos kimerültséget diagnosztizált, ez azonban nem gátolta meg a szupersztárt abban, hogy másnap este ismét színpadra álljon ugyanott.Hegyi Iván: Vigyázz, német, jön a Farkas!
Egyfolytában turnézott, de egyetlen bulit sem mondott le. A kaliforniai San Diegóban a rendőrfőnök hasonlóképpen börtönnel fenyegette, akár a bíró Jacksonville-ben, míg a wisconsini La Crosse helyi újság szerkesztője levélben fordult Edgar Hooverhez, az FBI igazgatójához, hogy „hallomásból szerzett értesülése szerint Presley szexuális kielégülést mímel a színpadon”. A texasi Lubbock Avalanche Journal viszont arról számolt be: „Elvis másfél évvel ezelőtt 75 dollárért lépett fel nálunk, most 4000-ért tért vissza. Hangjából nagyon keveset lehetett hallani. Amint elénekelt néhány taktust, sikolyt és ájulásérzést váltott ki.”
Hatása határtalanná, ő maga szinte pillanatok alatt az amerikai ifjúsági kultúra elsődleges szimbólumává vált. A Wall Street Journal címlapján 1956. december 31-én az áll: „Az utóbbi hónapok Elvis-szuvenírkereskedelme 22 millió dolláros bevételt hozott.”
Presley így kommentálta példátlan berobbanását: „Nem tudom, mi történik velem, de azt szeretném, hogy soha ne érjen véget.”Hegyi Iván: KC és a Beatles Band