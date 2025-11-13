Most nem késlekedett a MÁV, sebesen leállították a Kutyapárt padfelújítási akcióját az egyik csepeli HÉV-megállóban

Lecsapott a MÁV a csepeli padbűnözőkre. Ezúttal késés nélkül – ezzel a megjegyzéssel osztotta meg csütörtökön a Magyar Kétfarkú Kutya Párt csepeli önkormányzati képviselőjük, Kiss Kornél előző esti Facebook-bejegyzését, amelyben leírta: megpróbáltuk megvalósítani a csepeli részvételi költségvetésre érkezett egyik pályázatot, ami a Szent Imre tér HÉV megállóban található padok elkorhadt-elrohadt léceinek cseréjéről szólt. Egy héttel korábban méretre szabták és lefestették a HÉV színére a deszkákat, majd szerda délután megkezdték a régiek cseréjét.
– A szomszéd buszmegállóból integettek, az utazóközönség is örült nekünk, még egy HÉV is megállt köszönni. Aztán olyan este 7 környékén megjelentek a HÉV rendészek, a munkát félbe kellett hagynunk, és röpke 45 perc után a rendőrség is megérkezett igazoltatni minket – idézte fel a történteket a kutyapárti politikus, megjegyezve, hogy a munkával másfél padig jutottak, a tervezett négy helyett. Elmondása szerint a rendőrök is kissé értetlenül álltak a helyzet előtt, de végül a korhadt rohadt léceket vissza kellett szolgáltatniuk a MÁV számára, a félbemaradt padot be sem fejezhették.
– A feljelentést pedig természetesen vállalva a felelősséget galád tettemért várom Lázár János részéről – szögezte le végül Kiss Kornél. Elismerte, hogy az ilyen tevékenység, mint a padfelújítás valóban engedélyköteles, de a MÁV-HÉV korábban arra sem adott engedélyt, hogy csikkeket szedjenek össze a megállóikban. Az önkormányzati képviselő jelezte, nem adják fel, és lécről lécre, padról padra, de felújítják a HÉV-et.