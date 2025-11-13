önkormányzat;pályázat;állomás;felújítás;Csepel;pad;MKKP;MÁV-HÉV Zrt.;

2025-11-13 11:49:00 CET

Most nem késlekedett a MÁV, sebesen leállították a Kutyapárt padfelújítási akcióját az egyik csepeli HÉV-megállóban

A HÉV-rendészek még a rendőrséget is kihívták, amikor a MKKP önkormányzati képviselője éppen végrehajtotta volna a kerületben meghirdetett részvételi költségvetésen nyertes pályázatot.