A HÉV-rendészek még a rendőrséget is kihívták, amikor a MKKP önkormányzati képviselője éppen végrehajtotta volna a kerületben meghirdetett részvételi költségvetésen nyertes pályázatot.
Padot avattak André Kertész, a világhírű fotóművész tiszteletére szerda délelőtt az MNMKK Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Ezzel az eseménnyel zárult az André Kertész 130 emlékév, melynek során kiállítássorozatot rendezett a múzeum a művész születésének 130. évfordulója alkalmából.
A Ráday Utcai Színházi Találkozó (RUSZT) nézői péntek este öt helyszínen, átsétálva az egyikről a másikra, mindegyiket megnézhették.
A fideszes vezetésű gárdonyi önkormányzat azt állítja, 300 ezer forintos kár érte.
Egy rozoga padot kellene újrafesteni.
Egy végleges dizájnt is terveznek neki, amely minden eddigi festését meg fogja jeleníteni.
Vajon az oktatás ügye nagyobb konszenzust tud teremteni az eddigieknél?
A kutyapárt szerint összesítve feltehetően szivárványosnak ítélték meg az ülőalkalmatosságokat a helyi erők.
Magasházi Mónika transzjogi aktivistával, aki transznemű nő, a Tompa utcai „szivárványos” padnál találkoztunk – a három napon belül ötször átpingált, majd szétbontott ferencvárosi pad jól leképezi az aktuális közállapotokat. Bár a fotózásra hozott magával transzzászlót, Mónika célja nem a feltűnés, hanem a beilleszkedés, nem ment el a Budapest Pride felvonulásra sem. Fontosabbnak tartja a transzneműséggel kapcsolatban a hiteles, szakmai alapú ismeretátadást és a személyes történet megosztását, csak így lehet a társadalom – minden külső igyekezet ellenére – nyitottabb és befogadóbb. Ezért vesz részt beszélgetéseken; egyenlőségi, sokszínűségi és befogadási coachként workshopokat tart cégeknél, működteti a Transzegészségközpont honlapot, és közösséget épít a Facebookon. Nem vagyok a transznemű közösség által felkent aktivista és civil szervezet tagja sem, a magam gondolatait mondom és képviselem. Azt szeretném, ha minél több helyen elmondhatnám, amit erről a témáról gondolok, hogy az emberek megismerjék a tényeket a propagandával szemben – jelenti ki. Van miről beszélgetni, annyira elterjedt például az óvodások nemváltó műtétének réme, hogy sokan valósnak hiszik. Arról is lehetett volna párbeszédet kezdeményezni, hogyan vonatkozzon a NŐK40 a transznemű nőkre, és nem rögtön törvénymódosítást beadni, hogy kizárólag azoknak járjon a kedvezményes nyugdíjjogosultság, akik 40 évig nőként dolgoztak. Pénteken egy rózsaszín-kék transzszívet ábrázoló táblával beszélgetésre hívta az embereket és az egész társadalmat. Még ő sem tudta, milyen reakciókra számítson, de elővigyázatosságból rendőri védelmet kapott.
Miért viselkedik úgy egy ország, mintha hőgutát kapott volna? – feszegetjük a Népszava podcast-sorozata, a Hol élünk? friss adásában.
A pingáló kutyapártosokat igazoltatták, majd az ülőalkalmatosságot visszafestették zöldre.
Helyi információk szerint az önkormányzat szállíttatta el az immár sok liter festéket látott padot, hogy visszaállítsák az eredeti állapotát.
Mindenki pont azt találja meg, amelyet az önkormányzat lefestett a Pride hónap alkalmából.
Emellett elindítanak egy pályázatot, ahol bárki jelentkezhet az ülőalkalmatosság lefestésére. Nagy érdeklődés esetén több padot is bevonhatnak a kezdeményezésbe.
Folytatódik a Tompa utcai ülőalkalmatosság kálváriája, csütörtök reggelre a hatból csak egy léc maradt rajta.
Egy héten belül ötödször pingálták újra a szerencsétlenül járt ülőalkalmatosságot.
„STOP LMBTQ” – írták a térkövekre. A csütörtökön átadott padot éppen vasárnap festették vissza szivárványszínűre.
„Megígértük és újrafestettük nektek és mindenkinek, aki velünk együtt egy nyitott, szabad és boldog országban akar élni” – közölte az Amnesty International.
Neonáci felirat maradt a boldogság helyett, a rendőrség nyomoz. A tettesek a névjegyüket is otthagyták, legalábbis FTC-ultrák egy csoportjának nevét írták ki, eltüntetve az addigi feliratot: „nyitott, szabad, boldog”.
Padot neveznének el Andrassew Ivánról, a Népszava több mint egy éve elhunyt örökös publicisztikai rovatvezetőjéről. - Andrassew korábban minden évben részt vett a Fejtő szobornál tartott megemlékezéseken a Szent István Parkban. Halála előtt is így tett. Betegségéből adódóan már gyenge volt, így egy padon ülve szemlélte az eseményeket - mondta Kaczvinszky Barbara újságíró, az elnevezési kezdeményezés kitalálója.