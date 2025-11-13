Hatalmas pert nyert a főváros az Orbán-kormány ellen a Kúrián, de Gulyás Gergely szerint ez csak politikai akció

kormányinfó;

2025-11-13 10:51:00 CET

A kormánypárti Mandiner folytatta. Gulyás Gergely elmondta, a szolidaritási adóval kapcsolatban a főváros részéről a per egy politikai akció, mert azt támadják, ahogy az állam ezt a pénzt elvonta, szerinte maga az adó ténye nem is vita tárgya. Fővárosi hatásköröket nem terveznek átvenni.

A tiszás adatszivárgás szerinte nem az adatvédelmi szabályokkal van a baj, hanem a Tisza Párttal, majd ismét Magyar Pétert emlegette, mondván, lehallgatta a feleségét. Semmi jelentősége nincs annak, hogy Magyar Péter elkövetett-e valamit, a mentelmi jogát nem fogják elvenni, mert az EU azt akarja, hogy ő kerüljön kormányra - mondta a miniszter