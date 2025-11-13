rendőrség;feljelentés;kihallgatás;applikáció;Tisza Párt;Tisza Világ;

2025-11-13 09:39:00 CET

A Tisza Világ egyik felhasználója azt állítja, a rendőrök próbálták rávenni, hogy jelentse fel az applikáció rendszergazdáit

Az érintett azt követően fordult a rendőrséghez, hogy fenyegető leveleket kapott, miután nyilvánosságra kerültek a személyes adatai.