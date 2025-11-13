A Tisza Világ egyik felhasználója azt állítja, a rendőrök próbálták rávenni, hogy jelentse fel az applikáció rendszergazdáit

Úgy érezte, a rendőrök arra akarják rávenni, hogy a Tisza pártot jelentse fel – ezt mondta az ellenzéki párt Tisza világ applikációjának egyik letöltője az RTL Híradónak.
A csatornának több néző is arról számolt be, hogy miután kikerültek az adatai, zaklató hívásokat vagy üzeneteket kapott. Egyikük emiatt rendőrségi feljelentést is tett.
– A második kérdésük az volt, hogy ugye a Tisza Világ applikációval kapcsolatban teszek feljelentést. A kihallgatás első 40 percében gyakorlatilag ezt a csontot rágtuk, nagyon sokáig azt erőltették, hogy de hát akkor ez kapcsolatos a Tisza Világ applikációval, és hogy akkor miért nem a Tisza Világ applikáció rendszergazdáit jelentem fel, mivelhogy akkor valószínűsíthetően ők nem kezelték megfelelően az adataimat
– idézte fel.
A rendőrség az RTL Híradó megkeresésére közölte, hogy a konkrét ügy ismerete nélkül nem tud érdemi tájékoztatást adni. Hozzátette, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatalból nyomozást rendelt el az ügyben információs rendszer vagy adat megsértése bűntett gyanúja miatt.