Gulyás Gergely: A jog semmit nem jelent az EU-nak

kormányinfó;

2025-11-13 11:10:00 CET

200 ezer ember személyes adatai kerülhettek kerülhettek ukrán kézbe a Tisza Világ applikáció adminisztrátorai is ukránok, ez a felelőtlenség minősített esete - magyarázta Gulyás Gergely a Magyar Nemzetnek a tiszás adatszivárgásról.

A jog semmit nem jelent az EU-nak - ismételte meg Gulyás Gergely az esetleges magyar vétó megkerüléséről Ukrajna uniós csatlakozásával kapcsolatban. A miniszter azt hangsúlyozta, hogy a vétó eltörlése más tagállamoknak is árthat.

A tárcavezető azt állította, folyamatban van a V4-es együttműködés helyreállítása, a 4-ből most már 3 és fél azonos oldalon áll. Szerinte meg kell akadályozni az EU „lopakodó” hatáskörbővítését.