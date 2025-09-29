Orbán Viktor vétójának megkerülésével mozdítaná előre Ukrajna EU-csatlakozási folyamatát az Európai Tanács elnöke

Ukrajna;Orbán Viktor;Európai Tanács;vétó;uniós csatlakozás;António Costa;

2025-09-29 10:52:00 CEST

António Costa azt javasolja, hogy a tárgyalási fejezeteket a tagországok minősített többségének jóváhagyásával is meg lehessen nyitni.

António Costa, az Európai Tanács elnöke előremozdítaná Ukrajna EU-tagság iránti kérelmét, a magyar vétó ellenére is – írja a Politico.

A lap öt, névtelenséget kérő diplomata és tisztviselő közlése alapján arról számol be,

Costa EU-s fővárosok támogatását kérte az új tagok felvételi folyamatának egyszerűsítéséhez, valamint az Ukrajna és Moldova lehetséges tagságával kapcsolatos patthelyzet feloldásához.

A cél, hogy megkerüljék Orbán Viktort, és a magyar miniszterelnök ne akadályozhassa vétóval Ukrajna csatlakozásának folyamatát.

Az Európai Tanács elnöke azt javasolja, hogy az úgynevezett tárgyalási fejezetek egyhangú megállapodás helyett a tagországok minősített többségének jóváhagyásával is meg lehessen nyitni. Egy fejezet lezárásához továbbra is az összes tagállam támogatása kellene, de a tárgyalások elindulásához szükséges, alacsonyabb követelmény lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára a szükséges reformok megkezdését. A Politico tervet ismerő forrása szerint így a két ország akkor is előre léphetne a csatlakozási folyamatban, ha egy vagy két ország ellenezné azt.

Nemrég Tarasz Kacska, Ukrajna európai integrációért felelős miniszterelnök-helyettese is arról beszélt: megállapodás született az Európai Unióval, hogy Ukrajna és Moldova akkor is megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásait , ha Magyarország nevében Orbán Viktor kitart a vétófenyegetés mellett. Mint mondta, a rendhagyó megoldás úgy nézne ki, hogy Ukrajnával magyar jóváhagyás nélkül is megállapítják az EU-csatlakozáshoz szükséges mérföldköveket, megnyitják és ha a kelet-európai ország teljesít, lezárják az EU-csatlakozási tárgyalások fejezeteit. Amíg ez tart, próbálják meggyőzni Orbán Viktort, hogy ne vétózzon, a magyar miniszterelnököt pedig a csak akkor kérdeznék meg, ha az ukrán EU-csatlakozási tárgyalásokat már lezárták. Ekkor jöhet a hivatalos szavazás, amelyen Magyarországnak is igent kellene mondania, jogilag a folyamat ugyanis csak akkor zárulhat le, ha konszenzus jön létre, és minden EU-tagállam hozzájárul Ukrajna csatlakozásához. Az elképzelés összhangban van Litvánia javaslatával, amely szerint technikai szinten el lehetne indítani a tárgyalásokat Ukrajnával és Moldovával, ha Magyarországon kívül a többi 26 EU-tagállam támogatja ezt.