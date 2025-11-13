Ukrajna EU-tagságáról nem tárgyaltak esett szó a washingtoni Trump–Orbánon

kormányinfó;

2025-11-13 11:19:00 CET

Az Indexnek Gulyás Gergely azt mondta, nem került szóba Ukrajna EU-tagsága Washingtonban. A közlés szerint az amerikai nukleáris fűtőanyagok kompatibilisek az orosszal. Reális esély van arra, hogy 5-6 amerikai cég is képes lesz létrehozni Magyarországon kiméretű, moduláris reaktorokat.

A magyar energiaellátás nagyjából 40 százalékát a Paksi Atomerőmű adja. A napenergia-termelésben is történt előrelépés, de azzal ellentétben az atomenergia állandó - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

A sorkatonaság esetleges újbóli bevezetéséről a miniszter elmondta, hogy az Orbán-kormány a béke pártján áll, háborús helyzet pedig nincs, legalábbis Magyarországon (Ennek ellenére hivatalosan háborús veszélyhelyzet van hazánkban 2022 óta - a szerk.).