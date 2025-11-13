kormányinfó;

2025-11-13 12:14:00 CET

A Blikk kérdésére Gulyás Gergely kiemelte: egyetlen gyermek nélkülözése is elfogadhatatlan. Magyarország - folytatta - az az ország, ahol a jelenlegi kabinet időszakában Európában a második legjobbak a mutatók a gyermekszegénység csökkentésével összefüggésben. De mindaddig, amíg van gyermek, aki nélkülöz, az Orbán-kormánynak feladata van.

Az effektív nélkülözésben élőknél ez az arány 30-ról 10 százalékra csökkent.

Arra, hogy az egymilliós otthontámogatással kapcsolatban felvetődött, a közszolgáltatást végzők körét kiterjeszthetnék, a támogatotti körbe kerülhetne, akinek a munkáltatója olyan vállalat, mely nagy arányban köztulajdonban van, Gulyás közölte: ha a céges világra ezt kiterjesztik, nagyon eltérő követelmények vannak. Az érintettek körének ebbe az irányba történő kiterjesztése nincs napirenden, kisebb-nagyobb bővítések vannak.