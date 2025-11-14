Modern szülői kudarcok – Egy kislány, aki a világvégére készül, egy kisfiú, aki már benne él

fesztivál;dokumentumfilm;

2025-11-14 10:19:00 CET

Történetükből pedig kiderül, hogy a XXI. század coming-of-age fimjei már korántsem romantikus toposzok.

A XXI. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál idei programjában szerepel két felnövekvéstörténet, melyek egymástól olyan döbbenetes távolságra levő “modern” világokba engednek betekintést, hogy pusztán egymás mellé állításuk is húsbavágó kórkép. A két film, Margit Lillak: Mi lesz veled, Roosi? (Siit ta tuleb, Roosi) című észt alkotás és Monica Strømdahl norvég rendező Amerika alulnézetből (Flophouse America) című Kalifornia környéki története. Bár mindkettő ugyanahhoz a lakmuszpapírkához nyúl — fejlődésben lévő frontális lebenyekhez - tizenéves gyerekekhez — mégis annyira különbözőek akcióik és reakcióik, hogy szinte lehetetlen eligazodnunk saját etikájukban.

Mégis azonos árnyalatokat fedezhetünk fel a két főszereplő reflexein — ugyanazt a törékenységet, ugyanazt a bizalmatlanságot tükrözik múlttal és jövővel kapcsolatban. Mindketten a kamaszkorral, a felelősségvállalással, az alapvető túlélés kérdéseivel, és saját útjuk keresésével küzdenek.

A filmek annak a generációnak a valóságát mutatják be, melynek egyáltalán nem életszakaszhoz kötött alapfogalma a növekedés. A világ, melybe születésükkor csöppentek, a gazdasági- és technológiai-fejlődés ultramagas sebességével száguld az információ-, a munkanélküliség-, az értékek elinflálódása- a társadalmi egyenlőtlenség-, az általános szorongás és a fásultság burjánzó tébolya felé. És persze, hogy meghaladják szüleiket, pusztán a minimum – hiszen az ő rosszabb és jobb túlélési stratégiáikat már készen kapják — nemde? — Persze. Az észt dokumentumfilm főszereplője, Roosi, tíz elképesztően formatív éven át volt a kamera fókuszában — ezalatt vált belőle „szabad”, nemzetközi kommunikációra szakosodott „világpolgár” például.

Margit Lillak már korábbi, 2019-es The Circle (A Kör) című filmjében megörökítette az ökoközösséget, ahol a kislány felnőtt, most pedig az egykori „kísérleti” gyerekkor után követi a felnövés, az elhatárolódás és a megalkuvás útját. Roosi Liina, egy aktivista anya szemtelen lánya. Neki köszönhetően, gyermekkorát a világvégére készülő spirituális idealizmus légköre alkotja – a társadalmi összeomlástól való félelem és az ablaka alatt meztelenül a tűz körül kántáló természet gyermekei.

Amíg végigvezet a természetes anya–lánya konfliktuson, a film olyan tényeket és eszméket mutat be, melyek racionális alapjairól aligha mernénk vitatkozni. A világmentés ideológiája mögött a személyes életre vágyó fiatal lány, aki nem a szemét újrahasznosításából, hanem művészetből szeretne megélni, ugyanúgy rengeteg kérdést vet fel bennünk, mint az anyja, aki a rendszerkritikus forradalmat egyfajta globális bűntudattal hirdeti.

Roosi nyolcvannégy perc alatt leválik az apokalipszis-retorikáról, majd enyhén oszcillál és végül saját akarata szerint tér vissza abba a felülnézetbe, amellyel a világ sebeit kötögetheti. Mindezt Lillak gyerekkori archív felvételekből, saját beszélgetésekből, kollázsmunkákból és Roosi telefonvideóiból vetíti elénk a vászonra – egy kísérleti, néhol határokat feszegető dokumentumfilmként. Maga a forma is generációs üzenetté válik: a fiatal nő saját kezébe veszi a kaotikus narratívát és a Z generáció egy kiszámíthatatlan metaforájává válik.

Az amerikai motel falai között forgatott Amerika alulnézetből aztán ennek a metaforának a sötétebb pólusa. Míg Roosi története az ökotudatos magaslati levegő terhével küzd, addig Mikalé a folyamatos jelen nyers valóságában reked meg: ott, ahol a gyerekkor egy lepusztult szoba sarkában húzódik meg, a szülők alkoholmámora és a társadalom közönye között. Monica Strømdahl norvég fotográfus első dokumentumfilmje három éven át követi a tizenéves fiút, aki a Nyugat régen lerombolt álomvilágának peremén nő fel – egy olyan Amerikában, ahol a szegénység érzelmi identitás.

Strømdahl kamerája szinte bepréselődik a „lakóterébe”, ahol a fürdőkád mosogató, az ágy dohányzóasztal, és Smokey, a macska az egyetlen biztos szeretetforrás. Miközben minden levegőt elnyel a füst és az alkohol szaga, Tonya, Mikal édesanyja egyre beszámíthatatlanabbá válik. Jason, a ‘családapa’ viszont meglepő asszertivitással próbálja navigálni kettejük egyre elmérgesedő konfliktusait. Saját alkoholfüggősége azonban szélmalomharccá redukálja minden erőfeszítését, így mikor Mikal időről-időre könnyek között megjegyzi, hogy ez így nem élet — az egyetlen jogos válasz, hogy “Neked ennél jobbnak kell lenned.”

Strømdahl tudatosan lemond a mozgókép illúziójáról: statikus, természetes fényű felvételei pontosak és líraiak. Így a lecsúszás dokumentuma egyben — ahogy Roosi története is — finom portré az állandóság hiányáról, a kiszámíthatóan embertelen jövőről. Mégis Mikal nem áldozat, hiszen mindennek ellenére ő “dandelion child”, ahogy a rendező mondja — vagyis pitypanggyerek, aki a betonrepedésekből is képes kihajtani. Ráadásul a narratíva, bár rettenetes fordulattal, mégis felível a film végére. Strømdahl pedig mindezt olyan etikus jelenléttel kíséri végig, mely vállalja, hogy amit megmutat, annak következménye van.

Mindkét film – az észt erdők és a kaliforniai motelszobák közötti fénytörésben – ugyanarra a tapasztalatra helyezi a hangsúlyt, hogy a felnövés ma nem átmenet, hanem krízisállapot.

Roosi és Mikal között kontinensek és egész társadalmi rétegek állnak, mégis az őket körülvevő világ struktúrái ijesztően hasonlóak. Mindkettő egy olyan rendszer, amelyben a gyereknek kell felnőttebbnek lennie a szülőnél. A természet közelsége és a civilizáció romjai egyaránt csak díszletei annak, hogy a modern társadalmakban a gondoskodás logikája kifordult önmagából. A két rendező – Lillak és Strømdahl – más-más szemszögből ugyan, de ugyanazzal a tisztasággal figyeli az egyébként már születésekor meghurcolt generációt. A XXI. Verzió idei párosa így nemcsak két egyéni sorsról szól, hanem arról, amit Európa és Amerika is már rég elfelejtett: hogy a gyerek nem a jövő metaforája, hanem a jelen kritikája. Hogy talán a mai világban a remény nem az ígéretekben, a spekulálásban, a nevelésben rejlik, hanem abban a nyitottságban, mely mindkét alkotásnak a legkiemelkedőbb jeleneteit kölcsönzi.

Infó: Mi lesz veled, Roosi? Rendező: Margit Lillak. Művész mozi. Amerika alulnézetből. Rendező: Monica Strømdahl. Toldi mozi. XXI. Verzió Emberi Jogi Dokumentumfilm-fesztivál