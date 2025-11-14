Orbán Viktor;választási kampány;Fidesz-KDNP;Orbán-interjú;

2025-11-14 06:00:00 CET

Tizenöt év. Ennyi ideje kerülte Orbán Viktor az ATV stúdióját, mint macska a fürdővizet. Most azonban valami megváltozott, a miniszterelnök hirtelen megjelent Rónai Egon vendégeként. A Fidesz mindig is értett ahhoz, hogyan vegye vissza a figyelmet, ha valaki más csillaga túl fényesen ragyog a politika egén.

Most épp Magyar Péter az, aki túl sok fényt kapott, és a NER nem szereti az árnyékot. A sors furcsa fintora, hogy a Google Trends szerint míg az ország egészében Magyar Péter nevére keresnek rá a legtöbben, addig Budapesten Orbán Viktor vezet. Van ennek egy sajátos bája, hisz nyilvánvaló, hogy az ellenzéki fellegvárként számon tartott fővárosban nem azért gugliznak többen a miniszterelnökre, mert titokban mindenki fideszes, és ezt a szavazólapokon rendre elfelejti. Inkább csak a megszokás dolgozik: a magyar választó már úgy van huzalozva, hogy reggelente kell valami, amitől megugrik a vérnyomása. Az interjú persze békés mederben folyt, ahogy azt sejteni lehetett. Rónai nem ugrott a miniszterelnök torkának - mentségére legyen mondva, eleve nem szokása senkit torkon harapni. Orbán pedig a régi formáját hozta: higgadt, fölényes, aki persze mindenhez ért. Mondjuk itt felmerül a kérdés, ha a miniszterelnök ekkora legény a gáton, akkor mi a frász történik a gazdaságban, a társadalomban, és legfőképp, mi ez a nagy elégedetlenség? Mondjuk ez a kérdés csak a nézőkben merült fel, a kérdezőben aligha.

Azért nem javaslom, hogy a Fidesz túl sokat reméljen ettől az interjútól. Attól még, hogy Mr. Influenszer miniszterelnök a brüsszelezés helyett a szakértelmét próbálta csillogtatni, és a Trumppal való találkozót sikerként próbálta eladni, valójában nem lesz olcsóbb a kenyér, és nem erősödik a forint. Az ország akkor lesz „újra nagy”, ha tettekkel teszik azzá, és nem csak egy stúdióban beszélnek róla.