"Átírt" Orbán-interjú - Hamarosan kiderülhet, ki volt a hekker

Mint az alaptörténetről mi is megírtuk, a Mediaworks által felvásárolt vidéki lapok közé tartozó Fejér Megyei Hírlapban december 24-én megjelent interjúban Orbán olyan témákra is kitért, mint az egészségügy, ám a cikket megjelenés előtt valaki olyan szavakkal egészítette ki, amelyek nyilvánvalóan nem Orbánéi: a kozmetikázott interjúban a kormányfő olyanokat mondott, hogy nemcsak a pedagógusok bére, hanem "a kórházi hullák száma is emelkedik". "Magyarország azért stabil ország a forrongó nyugati világban, mert mi kikértük az emberek véleményét, bár nem érdekelt minket",. akár csak az, hogy a kormány azt szeretné, hogy "minél többen találjanak vissza a karácsony pogány értelméhez". Orbán emellett az átírt interjúban a lejárató kampányokról, mint olyan eszközről beszélt, amit a kormány is használ.