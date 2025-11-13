Nem fogja elhinni, melyik futballklub szurkolói várták a jereváni reptéren Szoboszlai Dominiket

futball;

A Liverpool szurkolói! Úgy bizony, azé a csapaté, amiben Szoboszlai játszik, illetve Kerkez Milos is, a magyar válogatott balhátvédje.

A kormánypárti bulvárlap, a Bors a Magyar Nemzet cikkét szemlézte (amely az Origo videóját használták fel), azzal a címmel, hogy „Testőrrel érkezett Szoboszlai Dominik Örményországba, elképesztő, mi várt rá a reptéren”. Akik vártak rá, az kábé 15 ember, nagy részük tinédzser, akik Liverpool-szurkolókként voltak jelen a reptéren, és közös aláírást, képeket kértek a magyar válogatott és az angol klub sztárjától.