Az Index szerint dührohammal hangolt a meccsre az örmény szövetségi kapitány

futball;

2025-11-13 17:10:00 CET

Az Index helyszínen tartózkodó tudósítója arról számolt be, a jereváni stadion főbejáratánál nemcsak a magyar újságírókat, de Jegise Melikjant, az örmény csapat szövetségi kapitányát sem akarták elsőre beengedni. Melikjan ezt nem viselte jól a beszámoló szerint, a földhöz vágta a kávéját.

Nem rossz teljesítmény, de egy pohár kávét földhöz vágni csupán a jéghegy csúcsa. Minden idők egyik legmegosztóbb edzője, José Mourinho egy egész ládányi teli palackot vágott a földhöz, amikor csapata, a Manchester United 2018-ban az utolsó percekben szerzett góllal nyert meg egy Bajnokok-ligája meccset a svájci Young Boys ellen.