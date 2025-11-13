Marco Rossi nem akar nagyképűnek tűnni, de győzni ment Jerevánba

futball;

2025-11-13 17:30:00 CET

A magyarok meccs előtti sajtótájékoztatóján Marco Rossi szövetségi kapitány elmondta, nem akar nagyképűnek tűnni, de nyerni megy a csapat Jerevánba. Ugyanakkor ez nem lesz szerinte egyszerű, szenvedni, küzdeni kell majd a sikerért. Kifogásokat szerinte nem lehet keresni, sem a jetlag, sem más nem adhat okot egy esetleges rossz teljesítményre.

Rossi egy örmény újságírónak, aki felidézte Fülöp Márton, a magyar válogatott kapusának tíz évvel ezelőtti halálát (2015. november 12-én halt meg rákbetegségben a korábban Angliában is játszó kapus) azt mondta, ha nyerünk, a győzelmet Fülöp Mártonnak fogjuk ajánlani.