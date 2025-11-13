Hová tűnt Henrih Mhitarján?

futball;

Henrih Mhitarján az örmény labdarúgás legnagyobb sztárja. Olyan sztárklubokban játszott, mint a Dortmund, a Manchester United, az Arsenal, vagy a Roma, jelenleg pedig a legutóbbi Bajnokok-ligája kiírás második helyezettje, az olasz Internazionale játékosa. Hiába 36 éves, gyakran kap lehetőséget az olasz élvonal sztárcsapatában a játékmester, ezért is érdekes, hogy nevét 2021 óta hiába keressük az örmény válogatott keretében.

Szó volt róla egyébként, hogy visszatérhet a magyarok elleni vb-selejtezőkre, de ebből végül nem lett semmi annak ellenére sem, hogy az örmény kapitány többször is beszélt vele erről.