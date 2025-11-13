Nagy hiányzók az örményeknél

futball;

Több hiányzóval sem számolhat az örmény csapat. A legnagyobb hiányzó Tigran Barszegjan, a Slovan Bratislava játékosa, aki piros lapot kapott az írek elleni meccsen. A 32 éves játékos kulcsembere az örmény csapatnak, hiánya fájó pontot jelenthet nekik.

Ugochuwku Iwu a középpálya motorja, sérülés miatt hiányzik. Ő nigériai, 2023 óta örmény állampolgársággal is rendelkezik, miután éveken át focizott és élt az országban. A középpályás a vb-selejtezőkön meccsenként átlagosan három szerelést mutat be, párharcai nagy részét megnyeri, kiesésével egy elég stabil pontját kell nélkülöznie Örményországnak.

Végül, de nem utolsósorban nincs a csapatban Lucas Zelarayán támadó középpályás, aki 26 meccsen 5 gólt lőtt az örmény csapatban. Zelarayán argentin születésű, ott is kezdte karrierjét, de játszott Mexikóban, az Egyesült Államokban és Szaúd-Arábiában is. Apai ágon örmény, ezért lehet örmény válogatott. A novemberi keretbe már nem hívták be, nem tudni, hogy az Argentínában futballozó játékos végleg, vagy csak átmenetileg került-e ki a csapatból.