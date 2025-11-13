A portugálok elleni visszavágó hőse sérülés miatt nem játszhat

futball;

Az angol Blackburn Rovers kapusa, Tóth Balázs élete formájában véd. A 28 éves kapus kényszerű okokból, Dibusz Dénes sérülése miatt lett a válogatott ideiglenes elsőszámű kapusa, és bőven rászolgált a dicséretre. Szeptemberben a portugálok elleni hazai vereség során négy védést is be tudott mutatni, és összességében pozitív teljesítményt nyújtott a 3 bekapott gól ellenére is. A következő, örmények elleni hazai meccset kapott gól nélkül hozta le, de az igazi szenzáció a portugál meccs lisszaboni visszavágója volt. Tóth több bravúrt is bemutatott, sokan úgy gondolták, kiszoríthatja Dibusz Dénest a kapuból.

A sors viszont visszaadta a Ferencváros kapusának azt, amit elvett tőle. Dibusz felépült, Tóth lesérült, így újra előbbi védi a válogatott kapuját.