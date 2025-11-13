Ferencvárosi játékos is van az örmények kezdőjében, a magyarokéban semmi meglepetés

A magyar kezdőcsapatban . A kapuban a visszatérő Dibusz, a két liverpooli, Szoboszlai és Kerkez is kezd, csakúgy mint a mostanában jobbszélső poszton remekül beváló Bolla.
Magyarország
Dibusz - Négo, Orbán, Szalai A., Kerkez – Szoboszlai, Styles, Schäfer – Bolla, Varga B., Sallai
A Ferencváros játékosa, a kölcsönben jelenleg Oroszországban focizó Edgar Szevikjan is ott van az örmények kezdőjében. A két legnagyobb név a Krasznodar játékosa, Szpertszjan, illetve a német élvonalbeli Borussia Mönchenglabdach csatára, Ranosz.
Örményország
Avagjan – Pilojan, S. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanisszan, K. Muradjan, Szpertszjan – Szevikjan, Ranosz, Saghajan