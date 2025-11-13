Ferencvárosi játékos is van az örmények kezdőjében, a magyarokéban semmi meglepetés

futball;

2025-11-13 17:57:00 CET

A magyar kezdőcsapatban . A kapuban a visszatérő Dibusz, a két liverpooli, Szoboszlai és Kerkez is kezd, csakúgy mint a mostanában jobbszélső poszton remekül beváló Bolla.

Magyarország

Dibusz - Négo, Orbán, Szalai A., Kerkez – Szoboszlai, Styles, Schäfer – Bolla, Varga B., Sallai

A Ferencváros játékosa, a kölcsönben jelenleg Oroszországban focizó Edgar Szevikjan is ott van az örmények kezdőjében. A két legnagyobb név a Krasznodar játékosa, Szpertszjan, illetve a német élvonalbeli Borussia Mönchenglabdach csatára, Ranosz.

Örményország

Avagjan – Pilojan, S. Muradjan, Mkrtcsjan, Tiknizjan – Hovhanisszan, K. Muradjan, Szpertszjan – Szevikjan, Ranosz, Saghajan