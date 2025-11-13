Fekete pólóban dolgoztak, majd országszerte tüntettek a levéltári dolgozók

tiltakozás;bérkövetelés;Magyar Nemzeti Levéltár;Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezete;fekete póló;

2025-11-13 17:26:00 CET

Bérrendezést követelnek a leginkább csendes, nyugodt körülmények közötti munkához szokott alkalmazottak, akik elégedetlenek a 15 százalékos béremeléssel. Korábban többet is ígértek nekik.

A Közgyűjteményi és Közművelődési Dolgozók Szakszervezetének kezdeményezésére csütörtökön a Magyar Nemzeti Levéltár dolgozói a fővárosban és vidéken is fekete pólóban végzik munkájukat, délután kettőkor pedig kivonultak az intézményeik elé, és ott tiltakoztak – számolt be a hvg.hu a szokatlan tiltakozásról. Ugyanis a legritkább esetben hallani a világon arról, hogy levéltárosok tüntetnek, de most a korábban ígért jelentős béremelések helyett be kellene érniük 15 százalékos növekménnyel.

A portál tudósítása szerint ez egyik transzparensen ez állt: „279 ezer nettó, 55 évesen, osztályvezetőjeként”, egy táblán a felirat azt hirdette: „A kultúra értékei romokban, a fizetésünk alatta. Sok helyen csatlakoztak más közgyűjteményi dolgozók is hozzájuk, például a Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársai, akik maguk is fekete pólóban dolgoztak, és saját csoportképet készítettek. Délután négy órakor Szegeden a Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár dolgozói is demonstrálnak.

– Az eseményt azért november 13-ára időzítették, mert 150 évvel ezelőtt ezen a napon született – a kormány által egyébként gyakran hivatkozott – Klebelsberg Kunó néhai kultuszminiszter. – Klebelsberg megmutatta, hogy egy rossz gazdasági helyzetben lévő ország esetében is lehet és kell is nagyszabású kulturális fejlesztéseket végrehajtani – idézte az egyik szervező korábbi nyilatkozatát a hvg.hu. A követelések szerint a bruttó 450-500 ezer forintért dolgozó levéltárosok nem fogadják el a15 százalékos béremelést. Ahelyett bérrendezést szeretnének elérni, mert jelentős bérfeszültségek vannak az intézményben és az intézmények között is, és Különösen az idősebb, régóta ott dolgozó kollégák keresnek keveset.