futball;

Majdnem fél óra után jött az első örmény lövés

26. perc: egy beadást akart kapásból kapura lőni Willi Orbán, de a labda a sarkát találta el, így pedig csak egy kirúgásra volt jó a lövése. Az örményeknek is meglett az első lövésük, Szalai blokkolt.

Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.