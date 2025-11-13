Majdnem fél óra után jött az első örmény lövés

26. perc: egy beadást akart kapásból kapura lőni Willi Orbán, de a labda a sarkát találta el, így pedig csak egy kirúgásra volt jó a lövése. Az örményeknek is meglett az első lövésük, Szalai blokkolt.
2025-11-13 18:27:00 CET
Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.