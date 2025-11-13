futball;

Sallai ötödik lövése sem talált kaput

39. perc: ígéretes támadást vezetett a magyar válogatott a kicsit felhígult örmény védelemmel szemben, de Sallai lövését megint blokkolta egy örmény védő. Sallai nagyon aktív, ez volt az ötödik lövése, ebből négyszer blokkolták. 

Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.