Sallai ötödik lövése sem talált kaput

2025-11-13 18:40:00 CET

39. perc: ígéretes támadást vezetett a magyar válogatott a kicsit felhígult örmény védelemmel szemben, de Sallai lövését megint blokkolta egy örmény védő. Sallai nagyon aktív, ez volt az ötödik lövése, ebből négyszer blokkolták.