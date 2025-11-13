futball;

Schäfer majdnem meglepte az örmény kapust

42. perc: Négo passzába Schäfer ért bele, ezzel kapura téve a labdát. Nem egyértelmű, hogy a középpályás véletlenül, vagy direkt lőtte így kapura a labdát, mindenesetre majdnem hatékony volt, Avagijan kapusnak résen kellett lennie. 

Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.