Schäfer majdnem meglepte az örmény kapust

futball;

2025-11-13 18:43:00 CET

42. perc: Négo passzába Schäfer ért bele, ezzel kapura téve a labdát. Nem egyértelmű, hogy a középpályás véletlenül, vagy direkt lőtte így kapura a labdát, mindenesetre majdnem hatékony volt, Avagijan kapusnak résen kellett lennie.