futball;

Csere a jobbszélen, Bolla lejön, Lukács be

61. perc: pályára lép Lukács Dániel, aki a budapesti örmények elleni meccsen gólt szerzett, majd pár nappal később, a portugálok ellen gólpasszt adott, ugyancsak a jobb oldalról. 

Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.