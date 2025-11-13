Schäferé az első magyar sárga lap

82.perc: az örmények kemény tempót diktálnak, nehéz pillanatokat él most át a magyar csapat. Schäfer el is számolta magát, Pilojannak odarúgott, sárga lapot kapott a spanyol bírótól.
2025-11-13 19:41:00 CET
Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.