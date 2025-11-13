Nagy Zsolt jön be

86.perc: A Puskás Akadémiáról Nagy Zsolt váltja Kerkez Miloat, jól fog jönni az, amit védekezésben hozzá tud adni a csapathoz a bal oldali védő. Továbbra is nyomnak az örmények.
2025-11-13 19:45:00 CET
Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.