Az utolsó pillanatra is jutott örmény helyzet

90+4.perc: Elojan nem tudott kapura tenni egy labdát, amit Szabojantól kapott. A fiatal örmény csatár lábában volt az egyenlítés, így viszont kikaptak, és Örményország biztosan nem fog kijutni a 2026-os világbajnokságra. 

Tétmérkőzésen is barátságos játszótársnak tetszik a házigazdák válogatottja, amely rendszerint teljességgel ártalmatlan ellenfél.