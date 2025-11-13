Az utolsó pillanatra is jutott örmény helyzet

futball;

2025-11-13 19:50:00 CET

90+4.perc: Elojan nem tudott kapura tenni egy labdát, amit Szabojantól kapott. A fiatal örmény csatár lábában volt az egyenlítés, így viszont kikaptak, és Örményország biztosan nem fog kijutni a 2026-os világbajnokságra.