Több elhunyt erdélyi szavazó nevére is érkezett választási regisztrációs levél

Erdély;Nemzeti Választási Iroda;levélszavazás;

2025-11-14 11:57:00 CET

A választási iroda szerint ez teljesen jogszerű, mert a hozzátartozóknak kell jelezniük a haláleseteket a magyar hatóságok felé.

Több erdélyi magyar család számolt be arról, hogy olyan levelet kaptak Magyarországról, amelyben elhunyt hozzátartozójukat szólítják meg választópolgárként – írja a Transtelex.

A portál több olvasója Kolozsvárról és Hargita megyéből is jelezte, hogy az elmúlt napokban választási regisztrációval kapcsolatos értesítés érkezett Magyarországról. A borítékban – amelyen a Magyar Posta logója és a „díj hitelezve – taxe perçue” felirat szerepelt – a Nemzeti Választási Iroda (NVI) tájékoztatója volt, amely arra kéri a határon túli magyar állampolgárokat, hogy időben regisztráljanak, ha levélben szeretnének szavazni a 2026-os országgyűlési választáson.

Több erdélyi magyar család azonban azt tapasztalta, hogy nemcsak ők kaptak ilyen levelet kettős magyar állampolgárként, hanem olyan hozzátartozóik is, akik már hosszabb ideje elhunytak. Hargita megyében például egy három éve, 2022-ben meghalt családtag nevét találták egy borítékon. A megszólítás ebben az esetben is ugyanaz volt: „Tisztelt választópolgár!”, és a levél tartalma teljesen megegyezett az élőknek kiküldött értesítésekkel.

A tájékoztató szerint „az országgyűlési képviselők következő általános választását 2026 áprilisában vagy májusában tartják”, továbbá azok a magyar állampolgárok, akik nem rendelkeznek magyarországi lakcímmel, „bármikor, de legkésőbb a választást megelőző 25. napon, magyar idő szerint 16 óráig kérhetik névjegyzékbe vételüket”, hogy később levélben adhassák le voksukat. A halott családtag nevére érkezett levél ugyanúgy arra biztatta a címzettet, hogy „amennyiben Ön fontosnak tartja, hogy részt vegyen az országgyűlési képviselők választásán, időben regisztráljon”. A borítékban regisztrációs űrlap és kitöltési útmutató is volt, vagyis egy teljes, hivatalos választási csomag érkezett egy olyan személy nevére, akinek adatai évek óta szerepelnek a romániai halotti anyakönyvben.

A Transtelex megkereste az NVI-t a történtekkel kapcsolatban, amely érdemi választ nem adott arra, hogyan védekeznek az esetleges visszaélésekkel szemben. A szervezet szerint a külföldön elhunyt személyeket csak akkor törlik a névjegyzékből, ha a halálesetet a magyar államnál is anyakönyvezték, ezt pedig a hozzátartozóknak külön kell intézniük, mert a román és magyar hatóságok nem cserélnek adatot. Éppen emiatt jogszerűnek tartják az értesítés kiküldését. A rendszer hibái helyett pedig a hozzátartozók bejelentési kötelezettségére, illetve a visszaélések büntetőjogi következményeire hívják fel a figyelmet.

A Miniszterelnökségi Sajtóiroda érdemben nem válaszolt a Transtelex kérdéseire.