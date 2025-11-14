Ukrán dróntámadás miatt leállt a kőolajexport az egyik legnagyobb orosz kikötőben

Ukrajna;dróntámadás;orosz olaj;orosz megszállás;

2025-11-14 14:20:00 CET

Többen megsérültek.

Oroszország fekete-tengeri kikötője, Novorosszijszk – amely az orosz nyersanyagexport egyik legfontosabb csomópontja – pénteken felfüggesztette az kőolajszállítást egy nagyszabású ukrán dróntámadás miatt.

Mint a Reuters beszámolójából kiderül, a mostani támadás az elmúlt hónapok egyik legnagyobb csapásának számít az orosz kőolajexport-infrastruktúrára. Ukrajna augusztus óta intenzívebben támadja az orosz kőolajfinomítókat, hogy Oroszország ne legen miből finanszíroznia a háborút.

Az ukrán légitámadások az idén több alkalommal is megzavarták az orosz kőolajipari infrastruktúra működését, köztük balti és fekete-tengeri kikötőket, a fővezeték-rendszert és több finomítót.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken arról számolt be, hogy az éjszaka hosszú hatótávolságú, Long Neptune típusú cirkálórakétákat is indítottak orosz célpontok ellen. Közlése szerint ezek a csapások egyre hatékonyabbak, ám nem nevezte meg, milyen célpontok ellen vetették be.

Iparági források azt közölték, hogy az orosz olajvezeték-hálózatot üzemeltető Transznyeft kénytelen volt leállítani a Novorosszijszk felé irányuló szállításokat. Az Interfax arról számolt be, hogy dróndarabok hullottak az NKHP gabonaterminál területére, de a létesítmény Jurij Medvegyev vezérigazgató tájékoztatása szerint gyakorlatilag zavartalanul működött tovább.

Orosz tisztségviselők arról tájékoztattak, hogy a pénteki támadás megrongált egy kikötőben álló hajót, több lakóépületet és egy olajraktárt Novorosszijszkban, és a hajó háromfős személyzetének tagjai megsérültek. Venyamin Kondratyev, a kikötőnek otthont adó Krasznodari terület kormányzója közösségi oldalán azt írta, hogy Novorosszijszk szenvedte el a legsúlyosabb károkat, és közölte, hogy az éjszaka folyamán több mint 170 ember és 50 gép dolgozott a támadás következményeinek felszámolásán, gyorsan eloltva a tüzeket és segítve a lakókat; információi szerint a sérült hajó három sebesült tengerészét kórházban kezelik.

Helyi tisztviselők később arról számoltak be, hogy sikerült eloltani a Sheskharis terminál egyik olajraktáránál keletkezett tüzet.