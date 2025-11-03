Ukrajna kapott még két Patriot rakétarendszert, Volodimir Zelenszkij megköszönte a németeknek

Németország;Ukrajna;Patriot;orosz-ukrán háború;

2025-11-03 07:07:00 CET

Folynak tovább a tárgyalások az ukrán légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről.

Németország Patriot típusú rakétarendszerekkel segített Ukrajna légvédelmi pajzsának kiépítésében - közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. „Köszönöm Németországnak és személyesen Friedrich Merz kancellárnak ezt a közös lépést az emberéletek védelmére az orosz terrortól” - írta az X-en és a Facebookon megjelent bejegyzéseiben az ukrán vezető. Részleteket nem közölt a német hozzájárulás mértékéről.

A német kancellár és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő júliusban Berlinben állapodott meg az ukrán légvédelem megerősítéséről további két Patriot-rendszer finanszírozásával.

A légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről szóló tárgyalások mind kormányzati szinten, mind közvetlenül a szükséges rendszerek gyártóival folytatódnak - jelentette ki, és további eredményeket ígért a kérdésben.