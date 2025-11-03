Ukrajna kapott még két Patriot rakétarendszert, Volodimir Zelenszkij megköszönte a németeknek

Németország Patriot típusú rakétarendszerekkel segített Ukrajna légvédelmi pajzsának kiépítésében - közölte vasárnap Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. „Köszönöm Németországnak és személyesen Friedrich Merz kancellárnak ezt a közös lépést az emberéletek védelmére az orosz terrortól” - írta az X-en és a Facebookon megjelent bejegyzéseiben az ukrán vezető. Részleteket nem közölt a német hozzájárulás mértékéről.
A német kancellár és Jonas Gahr Störe norvég kormányfő júliusban Berlinben állapodott meg az ukrán légvédelem megerősítéséről további két Patriot-rendszer finanszírozásával.
A légvédelem megerősítését célzó további közös lépésekről szóló tárgyalások mind kormányzati szinten, mind közvetlenül a szükséges rendszerek gyártóival folytatódnak - jelentette ki, és további eredményeket ígért a kérdésben.Nagy hatótávolságú rakéták közös gyártásába kezd Németország és UkrajnaÖsszesen 25 Patriot légvédelmi rakétarendszer beszerzéséről készül ukrán-amerikai szerződés