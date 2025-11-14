Kínai étteremben falatozó Schadl Györgyről posztolt Hadházy Ákos

Hadházy Ákos pénteken egy olyan fotót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyen szerinte a házi őrizetben lévő Schadl György látható, amint békésen falatozik egy siófoki kínai étteremben.
Nem ez az első alkalom, hogy a független országgyűlési képviselő Schadl György mindennapjairól posztol. Az ellenzéki politikus korábban egy vállalkozás reklámjában bukkant rá a bírósági végrehajtói kar korrupciós bűncselekményekkel vádolt egykori elnökére.Hadházy Ákos: Így él Schadl György Siófokon vidáman, bilincs helyett aranyórával a csuklóján
A Népszava is írt arról, még áprilisban, hogy a Fővárosi Törvényszék engedélyezte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Schadl György házi őrizeti helyszínének megváltoztatását, így a siófoki luxusnyaralójában tölti bűnügyi felügyeletét február óta. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökére tíz év börtönbüntetést kért az ügyészség, ám a nyaralójában eltöltött idővel négynaponta egy napot lefaraghat a későbbi esetleges börtönbüntetéséből.Schadl György Balaton-parti luxusnyaralójában tölti házi őrizetét Végrehajtás indult Schadl Györggyel szemben, mert nem volt hajlandó visszabontani azt a jogszerűtlenül bővített siófoki luxusnyaralót, ahol házi őrizetét tölti