Kínai étteremben falatozó Schadl Györgyről posztolt Hadházy Ákos

2025-11-14 13:35:00 CET

A független országgyűlési képviselő szerint így senyved házi őrizetben a bírósági végrehajtói kar korrupciós bűncselekményekkel vádolt egykori elnöke.

Hadházy Ákos pénteken egy olyan fotót osztott meg a Facebook-oldalán, amelyen szerinte a házi őrizetben lévő Schadl György látható, amint békésen falatozik egy siófoki kínai étteremben.

Nem ez az első alkalom, hogy a független országgyűlési képviselő Schadl György mindennapjairól posztol. Az ellenzéki politikus korábban egy vállalkozás reklámjában bukkant rá a bírósági végrehajtói kar korrupciós bűncselekményekkel vádolt egykori elnökére.

A Népszava is írt arról, még áprilisban, hogy a Fővárosi Törvényszék engedélyezte a korrupciós bűncselekményekkel vádolt Schadl György házi őrizeti helyszínének megváltoztatását, így a siófoki luxusnyaralójában tölti bűnügyi felügyeletét február óta. A Magyar Bírósági Végrehajtói Kar volt elnökére tíz év börtönbüntetést kért az ügyészség, ám a nyaralójában eltöltött idővel négynaponta egy napot lefaraghat a későbbi esetleges börtönbüntetéséből.