2025-11-14 13:04:00 CET

Feltámadhatnak a régi ellenzéki viták.

Cseh Katalinék célja az új párttal leginkább az lehet, hogy könnyebb legyen tárgyalniuk a DK-val – mondta lapunknak Ember Zoltán Levente, az Iránytű Intézet elemzője. A szakértő szerint semmi garancia nincs arra, hogy a mérhetetlen formációkból létrejövő új párt – a Humanisták – bármennyi szavazót el tudna vinni Magyar Pétertől vagy hogy meg tudnak-e szólítani bárkit is, bár ezt csak a következő hónapok felméréseiből fogjuk látni – tette hozzá.

Mint ismert, Cseh Katalin és Barabás Richárd szerdán bejelentette, hogy Humanisták néven új pártot alapítanak, mellyel a 2026-os országgyűlési választáson szeretnének elindulni. A formáció célja szavaik szerint, hogy nyitottabb, liberális hangot tegyenek hozzá a jövő évi „rendszerváltáshoz”, és választási alternatívát kínáljanak „Magyar Péter mellett.”. A bejelentés után a Momentum kizárta Cseh Katalint a pártból, és visszakérte tőle parlamenti mandátumát. Lapunk úgy tudja, Barabás Richárdot a Párbeszédben szintén kizárásra javasolják. Közben Magyar Péter azt állította, hogy az új párt mögött Karácsony Gergely stábja áll, amit a főpolgármester határozottan tagadott.

Ember Zoltán szerint a Humanisták célja a választáson akár az 1 százalék elérése is lehet – ez az állami párttámogatás megszerzéséhez szükséges választási küszöb. Ehhez azonban – folytatta – legalább 71 egyéni jelöltet kéne indítaniuk, vagyis olyan országos hálózatot kell építeniük, amely Zala-megyétől Szabolcsig képes bezsákolni az aláírásokat.

- Ez öt hónappal a választások előtt meglehetősen naiv elképzelés – mondta az elemző, hozzátéve: az 5 százalékos bejutási küszöb elérése még irreálisabb, hiszen a magyar politika jelenleg élesen polarizált.- Az ellenzéki szavazók túlnyomó többségének logikája az „Orbán vagy nem Orbán" dichotómiára épül, és ez alapján fognak dönteni – mondta. A szakértő éppen ezért másik forgatókönyvet valószínűsít: szerinte a Humanisták valójában nem is az önálló indulásra fókuszálnak, inkább a korábbi ellenzék „maradványaiból” próbálnak új politikai egységet építeni.

- Ha a Momentum, a Párbeszéd, esetleg az LMP törmelékeiből minél több embert sikerül összeszedniük, könnyebben tudnak egyezkedni a DK-val – fogalmazott Ember Zoltán Levente, hangsúlyozva:

a DK mindig akkor hajlandó tárgyalni, ha éppen gyengébb helyzetben van, és a Tisza pedig Dobrev Klára pártjának a létét is veszélybe sodorta.

Az elemző szerint azonban a Humanisták kommunikációja eddig nehezen értelmezhető. Öt hónappal a választás előtt bejelenteni egy új mozgalmat, majd napokra eltűnni a sajtó elől – ez nem a sikeres kampány kezdete.

A Humanisták ráadásul sajátos stratégiát hirdettek: a bejelentésük szerint az egyéni körzetekben a Tisza Párt jelöltjeit támogatnák, de listán önállóan indulnának.

- Olyan pártra nem emlékszem, amely deklaráltan úgy futott volna neki a választásnak, hogy azt üzeni: egyéniben ne rám szavazz

– mondta erről Ember Zoltán Levente. Az elemző szerint ennek egyszerűen az az oka, hogy Cseh Katalinék is pontosan tudják: az ellenzéki közvélemény ma nem új szereplőt vár, hanem mindenáron a Tisza Párt győzelmét szeretnék. Ezért már előre tompítaniuk kell az indulásuk körüli kommunikációt.

Az Iránytű szakértője azonban leszögezte: az új formáció nem azért jelent veszélyt, mert komoly mennyiségű szavazatot vinne el a Tiszától.

- A diskurzust terelhetik el az összefogás és a rivalizálás irányába. Ha a közbeszéd ismét az ellenzéki pártok közti versengésről szól majd, az előhívja a régi reflexeket: amikor a cél nem a Fidesz, hanem egymás legyőzése volt

– hangsúlyozta az elemző. - Ha újra ez tölti meg az esti politikai műsorokat, az elviszi a fókuszt a Tisza politikájáról, amivel mindenképpen a Fidesz jár jól – szögezte le.