A mentesség hete

2025-11-15 06:00:00 CET

Azt állította Orbán Viktor (többször, több helyen, az orosz olajvállalatokkal és vásárlóikkal szemben tervezett amerikai szankciók alól kapott felmentésről), hogy „ez egy általános és időkorlát nélküli mentesség”. Valamint hogy „ha nem sikerült volna megállapodni, a magyar háztartások háromszoros rezsiszámlát kaptak volna karácsonyra, a benzin ára pedig megkarcolná az ezer forintot”.

Ezzel szemben a tény, hogy nem, nem és nem. Az általános és időkorlát nélküli mentességet először a Fehér Ház, majd Marco Rubio külügyminiszter is cáfolta, mondván, hogy az csak egy évre szól. Ezt végül közvetve Orbán maga is beismerte, hiszen közölte, hogy a Trump elnökkel kötött megállapodás addig lesz érvényben, amíg a két vezető hivatalban van. Ergo a megegyezés nem általános és nem időkorlát nélküli. Ami pedig a háromszoros rezsiszámlát meg az ezerforintos benzint illeti, a magyar háztartások rezsiszámlája nem a beszerzési áraktól függ, hanem a kormánytól. 2013 óta ugyanis a kormány szabja meg, mennyit kell fizetni a háztartási gázért és áramért, függetlenül attól, hogy az mennyibe kerül. Azóta volt olyan év, amikor a fogyasztóknak többet kellett fizetniük, mint a piaci ár, és még több olyan év, amikor kevesebbet. Idén a költségvetésben 880 milliárd forintot irányoztak elő ártámogatásra, ami hatalmas összeg, de ha valamilyen külső okból emelkedne a beszerzési ár, akkor a kormány bármikor növelheti a támogatást, tehát kizárólag tőle függ, mennyi pénzt szán erre. Az amerikai szankciók egyébként a földgázbehozatalt nem is érintik, de még ha érintenék is, az orosz gáz eladási ára az európai tőzsdei árakhoz van igazítva, és nem kapjuk tőlük olcsóbban, mint ha másoktól vásárolnánk. Az üzemanyagok árát szintén nem a beszerzési ár határozza meg, hanem a tőzsdei jegyzésárak, ami még akkor is így lenne, ha az orosz olajimport leállna, és nekünk az Adria vezetéken valamivel drágább olajat kellene behoznunk. Persze hiába írom ezt le sokadszor, ha a miniszterelnök ezredszer is azt hazudja, hogy ha ő nem lenne, a magyar rezsiárak azonnal a háromszorosára nőnének. Ajánlom, próbáljuk ki!

Azt is állította Orbán (a Kossuth rádióban), hogy „az egyetlen miniszterelnök vagyok, aki szükség szerint időnként akar és tud beszélni az oroszok elnökével”.

Ezzel szemben a tény az, hogy – bár ez nem nagy dicsőség – nem ő az egyetlen. Fico szlovák kormányfő például két hónapja Kínában találkozott Putyinnal, májusban pedig Moszkvában részt vett a Győzelem napi ünnepségen. Szegény Fico még nem tudja, hogy Orbán már leváltotta.

Azt állította továbbá a miniszterelnök (az ATV-ben), hogy „a főváros csődben van. Már régóta nem úgy gazdálkodik, ahogy (…) kellene. Azt nem állítom, hogy a kormány mindig úgy gazdálkodik, de azért közelebb vagyunk hozzá.”

Ezzel szemben a tény az, hogy sokkal távolabb vannak tőle. Az ország költségvetése tartósan deficites, épp most emelték meg a hiányt, és Orbán már amerikai pénzügyi védőpajzsot is kért. A fővárosnak ugyanakkor tilos hitelt felvennie, holott a kormány kirabolja, majd rajta keresi az ellopott pénzt. Ügyes.

