Több ember meghalt, amikor megállóba csapódott egy emeletes busz Stockholmban

Az Aftonbladet információ szerint a busz sofőrjét a helyszínen őrizetbe vették.

Több ember életét vesztette, amikor péntek délután fél 4 előtt egy emeletes busz belehajtott egy megállóba a svéd főváros, Stockholm Östermalm nevű negyedében– írja a Reuters. A rendőrség közlése szerint egyelőre túl korai megmondani, mi okozta a balesetet.

A svéd Aftonbladet értesülései szerint a riasztás délután 3 óra 24 perckor futott be az incidensről, a kivezényelt rendőrök a sofőrt azonnal őrizetbe vették.

A helyszínen készült képek szerint egy emeletes busz rohant bele a megállóba. Egyelőre nincsenek pontos információk a halottak és sérültek számairól. 

