Péntekre virradóra rakétákkal és több száz drónnal támadták az oroszok Kijevet, hatan meghaltak

Nagyszabású légitámadást indított Oroszország péntek hajnalban, több száz drónnal és számos rakétával mérve csapást Ukrajna fővárosára. Legkevesebb hat ember életét vesztette, a sérültek száma 29, de feltehetően a romok alatt további áldozatokra lelnek a mentőcsapatok – írja The Kyiv Independent azután, hogy az első hírek még kevesebb halottról és sebesültről szóltak. Kilenc sérültet, köztük egy terhes nőt kórházba szállítottak, és a helyi hatóságok szerint egy 7 és 10 éves gyermek is megsebesült. – A csapásban megközelítőleg 430 drónt és 18 rakétát vetettek be, köztük ballisztikus és aeroballisztikus rakétákat is – írta egyik közösségi oldalán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, aki gonosz támadásnak nevezte a történteket.
Az államfő bejelentette, hogy a támadásban az azerbajdzsáni nagykövetség épülete is megrongálódott, amikor egy Iszkander-M ballisztikus rakéta becsapódásakor repeszek zúdultak az ingatlanra. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere szerint több toronyházat, legalább 11 többszintes épületet ért találat, és a távhőhálózat egyes szakaszai is megrongálódtak. Az ukrán állami katasztrófavédelem közlése szerint a mentőalakulatok eddig több mint 40 embert menekítettek ki a romok alól. A hivatal a becsapódások következtében keletkezett tüzekről és az érintett lakosság menekítéséről, evakuálásáról számolt be Kijev Podilszkij, Dnyiprovszkij, Gyesztanszkij, Szolomjanszkij, Szvjatoszynszkij és Obolonszkij kerületéből.
A támadásokban megrongálódott egy kórház, egy iskola és egy sportlétesítmény faépületét is találat érte. – Az oroszok lakóépületeket támadnak – figyelmeztetett Tyimur Tkacsenko, a kijevi városi katonai igazgatóság vezetője. A menekülő lakók közül, volt, aki robbanásra ébredt, meg arra, hogy családtagjai fulladoznak a füsttől, a rakéta a szomszéd lakástól alig egy méterrel feljebb csapódott be. A főváros több kerületében is áramszünet volt. A kijevi támadással egy időben indított attakkal Donyeck, Kijev és Odessza megyében is.
Az ukrán energiaszolgáltatók jelezték, az orosz támadássorozat megrongált egy elosztóhálózatot, valamint egy vízvezetéket egy hőerőműben a Kijevi megyében, ha nem lesznek újabb támadások, akkor is csak három héten belül tudják helyreállítani a szolgáltatásokat. – „Amíg Oroszország létezik, sehol sem lesz béke. Senkit sem hagynak élni. Reméljük tehát, hogy eljön a nap, amikor eltűnik. 400 éve elnyomnak minket" – mondta egy otthonából menekülni kényszerült ukrán lakos.