Inkább veréb lesz ez, mint főnixmadár, avagy 2025 a magyar építőiparban

2025-11-15 22:15:00 CET

Feltámadásról és hirtelen szárnyalásról nincs szó a magyar építőiparban, a szeptemberi 17,6 százalékos kiugrás csak a hullámvasutazást szemlélteti a szakszövetség szerint. Különös, de a vállalkozások száma így is 142 ezerről 150 ezerre nőtt.

Inkább verébként, semmiképpen sem főnixmadárként jellemezhető idén a magyar építőipar, amely 2025-ben jó esetben - folyó áron számítva - csak meg tudja ismételni tavalyi, nyolcezer milliárd forintos éves teljesítményét, túlszárnyalni azt nem fogja tudni - összegezte a KSH szeptemberi adatokkal közzétett friss gyorsjelentését a Népszavának Koji László, az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke. A külső szemlélőnek látványos növekedés - az előző havinál 16,4 százalékkal, az egy évvel korábbinál 17,6 százalékkal nagyobb termelési volumen - tehát valójában nem jelent trendfordulót, noha az ágazat a lakásépítési és felújítási megrendelések növekedésére számít a kormányzati programok nyomán. Ám ezek még többnyire csak várakozások, a nagy lakásépítési projektek ezt követően jutnak csak el a kivitelezési munkálatok megkezdéséig, amiből bevétel még később lesz majd. Sokkal kedvezőbb lett nemrég az energiamegtakarítást célzó otthonfelújítási program, aminek vissza nem térítendő és kedvező kamatozású része egyaránt 3 millióról 5 millió forintra nőtt, és százalékosan csökkent az önerő elvárás és az adminisztrációs teher is. Koji László rámutatott: a lakásügy kitörési pont lehet, amennyiben a lakásépítés és felújítás jelenlegi 28 százalékot kitevő nagyságrendje az ágazaton belül két év alatt eléri az uniós átlagot, a 34-35 százalékot.

Egyelőre azonban nehéz évet jósolnak az építőipar számára, amit minden történés megrángat az alacsony bázisok miatt. Augusztusban egy nagy értékű autópálya építési megrendelés megrendelés dobta meg az új megrendelésállományt, szeptemberben pedig a nyári munkák kifizetése tolta pluszba a bevételeket - vagyis a két fő mutató, a szerződések és a termelési érték gyorsan és látványosan tud változni fel- és le, de az éves teljesítmény számít. Belső feszültséget okoz az ágazatban, hogy az ágazati vállalkozások a jelenleg szükségesnél 15 százalékkal nagyobb kapacitással tudnának dolgozni, azaz ennyit tartanak készenlétben.

Összességében nem módosultak az ÉVOSZ 2025-ös várakozásai - mondta a szakszövetség elnöke, aki szerint “nullához közeli” lehet az ágazat éves növekedése, a jelenleg 1,7 százalékos éves plusz elméletileg és gyakorlatilag is stagnálást jelent. A következő évre beinduló és bővülő lakásépítések mellett 2026 egészét áthatja a választások évéhez hagyományosan kapcsolódó kockázat: az eddigi tapasztalatok szerint ilyenkor ugyanis kevesebb állami beruházást szoktak előkészíteni és indítani, mint a kormányzati ciklus más éveiben.

Egyelőre a foglalkoztatotti létszámot tartja az építőipar, noha immár harmadik éve csökken az árbevétel arányos jövedelmezőség: ezt idén 8 százalék körül várja az ÉVOSZ, de nagyon nagy szóródással, cégenként -3 és +13 százalék közötti mutatókkal. Tavaly az iparági átlag még 10 százalék volt, előtte 12. A termelői árak szolidan emelkedtek, a harmadik negyedévben az előzőhöz mérten 0,7 százalékkal, az idei első háromnegyed évben pedig összesen 5,5 százalékkal dolgoztak drágábban a cégek az egy évvel korábbihoz mérten. A KSH jelentése szerint az építőipari vállalkozások szeptember végi szerződésállományának volumene 40,9 százalékkal meghaladta az egy évvel korábbit, amiben nem kis része volt az augusztusban kimutatott, egyetlen nagy értékű közlekedési infrastrukturális szerződésnek. A 123 százalékos ugrást jelentő mozzanat konkrétan az M1-es autópálya bővítéséhez kötődik. Szeptemberben azonban már újból csökkenő megrendelésállományt látni, konkrétan 4,8 százalékkal kisebb, mint 2024 szeptemberében. Mindezt úgy, hogy egy ütemezett adatrevíziót hajtott végre a KSH - írták a gyorsjelentésben -, amelynek során “adatszolgáltatói adatjavítás miatt 2025. januárig visszamenőleg emelkedett a tárgyhónap végi szerződések volumene.”