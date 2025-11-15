Az Egyesült Államok visszavonja a kávéra, a marhahúsra és a trópusi gyümölcsökre kivetett importvámjait

gyümölcs;kávé;Donald Trump;marhahús;importvám;

2025-11-15 07:43:00 CET

Sok amerikainak nem tetszik az áremelkedés, a még csütörtök éjféltől hatályos intézkedés éles fordulatot jelent Donald Trump korábbi politikájában.

Az Egyesült Államok visszavonja több élelmiszerre, így a kávéra, a marhahúsra és a trópusi gyümölcsökre kivetett importvámjait – írja az AP amerikai hírügynökség. A döntés célja nyilvánvalóan az emelkedőben lévő fogyasztói árak, a 2025 szeptemberében 3 százalékos infláció letörése, amelyik miatt Donald Trump amerikai elnök adminisztrációjára egyre jelentősebb nyomás nehezedik már.

Az importvám Donald Trump második ciklusának a védjegye, csakhogy – jegyzi meg az AP – a többi között ahhoz vezetett, hogy egy eleve nem túl kedvező helyzetben a marhahús ára rekordot dönt az Egyesült Államokban a világ egyik vezető exportőrét, Brazíliát sújtó sarc miatt. (Az eleve nem túl kedvező helyzetet az jelenti, hogy az aszály és az eddig alacsony ár miatt az Egyesült Államokban évtizedes mélypontra csökkent a szarvasmarha-állomány létszáma.) Mindebből Donald Trump pénteken a visszavonásról szóló rendelet aláírása után, az amerikai elnöki különrepülőgép, az Air Force One fedélzetén annyit ismert el, hogy az importvámjai „néhány esetben” hozzájárultak ugyan az áremelkedéshez, de az inflációt nagyrészt más országok okozták. Hozzátette, a kávé ára kissé magas volt, most nemsokára újra alacsony lesz".

Arra a kérdésre, hogy további változásokra lehet-e számítani, Trump újságíróknak azt válaszolta, nem hiszi, csak egy kis visszalépésről van szó, emellett pedig 2000 dolláros juttatást ígért az alacsony és közepes jövedelmű amerikaiaknak, amelyet az importvámbevételekből finanszíroznak, mondván

A szeptemberi fogyasztói árindexadatok szerint a darált marhahús ára közel 13 százalékkal, a steaké pedig majdnem 17 százalékkal nőtt éves bázison - a legnagyobb mértékben több mint három éve, elődje, Joe Biden idején mért csúcsok óta. A banán ára körülbelül 7 százalékkal magasabb, a paradicsomé pedig 1 százalékkal; lakossági élelmiszerárak összességében 2,7 százalékkal emelkedtek.