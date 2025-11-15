„Orbán Viktornak mindig akkor jut eszébe Győrbe jönni, ha választás van”

Tisza Párt;

2025-11-15 14:23:00 CET

Fiatal győri srác arról, hogy ma Orbán Viktor is itt van. – Ideje volt már kicsit kimozdulnia. Legutóbb azt hiszem akkor volt itt, amikor az Audival egyezkedett meg az önkormányzati választás előtt. Mindig akkor jut eszébe Győrbe jönni, ha választás van. A srác nem lepődött meg, hogy vita nem lett. – Látszik, hogy fél, mert sok vaj van a füle mögött – mondta erről. És hogy ki nyerne egy Orbán-Magyar-vitàt? – Mégiscsak nagyon régen csinálja ezt az Orbán, és mindent;, a teljes kormányzást egy aljas, de nagyon profi kommunikációra épített fel, ő ebben profi. Úgyhogy lehet, hogy még ő nyerne. A választást? – 65 százalékot teszek a kormányváltásra – hangzott a válasz.

A srác egy esélyét látja, hogy a Fidesz még plusz szavazatokat szerezzen. – Ha tényleg létrejön egy Trump-Putyin PR-találkozó, az talán hozhat pár százalékot – célzott az elmaradt budapesti békecsúcsra.