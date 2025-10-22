Megszólalt Donald Trump is, nem akarja az időt pazarolni Vlagyimir Putyinnal Budapesten

Donald Trump;orosz-ukrán háború;budapesti Trump–Putyin-csúcs;

2025-10-22 04:00:00 CEST

Öt napig úgy tűnt, hogy Orbán Viktor világpolitikai tényező lesz.

Az amerikaiak minden jel szerint rájöttek, hogy nem sikerülne áttörést elérniük az orosz-ukrán háború befejezéséhez vezető úton, ezért jegelték Donald Trump és orosz kollégája, Vlagyimir Putyin tervezett budapesti csúcstalálkozóját – derült ki abból a válaszból, amelyet az amerikai elnök adott a budapesti csúcstalálkozó ejtésének az okait firtató kérdésre.

Donald Trump kedden a Fehér Házban, az Ovális Irodában állt szóba újságírókkal, azt állítva, nem akar időt pazarolni, vagyis nem akar „elfecsérelt csúcstalálkozót” Vlagyimir Putyinnal.– Majd meglátjuk, mi történik – idézte az AP amerikai és az Anadolu török hírügyügynökség az amerikai elnököt, aki újra jelezte, elvárja, hogy az oroszok és az ukránok álljanak meg a jelenlegi frontvonalakon. – Azt mondtam, húzódjanak vissza, tartsanak szünetet, hiszen van két ország, amely hetente 5-7 ezer katonát veszít az öldöklésben – fűzte hozzá Donald Trump. Ez nyilvánvalóan fegyvernyugvást jelentene, amelynek az ötletét azonban Oroszország élesen elutasítja, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter kedden korábban ki is mondta, hogy bármiféle tűzszüneti megállapodás csak Ukrajnát segítené, ezért szó sem lehet róla.

Az amerikai elnök keddi megszólalása előtt egy fehér házi tisztségviselő már elárulta, hogy nincs is tervben budapesti csúcstalálkozó, eleve meghiúsult az a személyes egyeztetés is, amelyre Marco Rubio amerikai külügyminiszter és Szergej Lavrov ült volna le, előkészítendő az elnöki szintű tárgyalást.

Az éppen washingtoni látogatáson tartózkodó Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter korábban még úgy nyilatkozott, rengeteg álhír jön még azelőtt, hogy bejelentést tennének a budapesti csúcstalálkozó időpontjáról. Ennek az ötletét mindössze öt nappal azután ejtették, hogy Donald Trump szólt volna róla, vagyis öt napig úgy tűnt, hogy az amerikai és az orosz elnök feltétlen híveként ismert Orbán Viktor miniszterelnök világpolitikai tényező lesz.

2025. augusztus 15-én Donald Trump egyszer már találkozott Vlagyimir Putyinnal az alaszkai Anchorage-ben, érdemi előrelépést azonban azóta sem tett senki az orosz-ukrán háború befejezése felé. Az egész inkább csak arra volt jó, hogy úgy tűnjön, az orosz elnök kitörhet abból a nemzetközi elszigeteltségből, amelybe az Ukrajna elleni háború elindításával taszította magát három és fél évvel ezelőtt.