Ruszin-Szendi Romulusz: Kellett egy szikra, a kezdet, tetszik nem tetszik, ez Magyar Péter volt

Tisza Párt;

2025-11-15 14:24:00 CET

A volt vezérkari főnök arról beszélt, kellett egy szikra, a kezdet, tetszik nem tetszik, ez Magyar Péter volt. A vezetésével ez a közösség meg tudta mutatni, hogy az együtt maradás a fejlődés. Most már mondhatjuk, hogy mi vagyunk többen. Közösen el tudjuk érni, hogy jövő tavasszal valóban legyen egy élhető, európai, barátságos, igazi Magyarország – mondta Ruszin-Szendi Romulusz a beszédeket felvezető expozéban.

Az Orbán-kormány akar háborút, így saját maga ellen tart gyűlést. Ez az az Orbán-kormány, amely egész Európában egyedül hirdet háborús veszélyhelyzetet. Ő az, aki feszültséget szít, ellenségeket gyárt, a magyar embert a magyar ember ellen akarja fordítani. Ő az, aki háborút akar, mert azt gondolja, ha ezt a feszültséget szítja, talán megtarthatja a hatalmát. Mi nem hatalmat akarunk, az önök felhatalmazását szeretnénk, hogy szolgálhassuk önöket - tette hozzá.