Dobrev Klára: A DK jövő héttől a választásokig minden szombaton törvényjavaslatokon keresztül mutatja be, mit fog tenni a kormányváltás után

kormányzás;törvényjavaslat;Demokratikus Koalíció;Dobrev Klára;választás 2026;

2025-11-15 16:13:00 CET

Az ellenzéki pártnak minden fontos kérdésről van javaslata az egészségügytől kezdve a béreken és nyugdíjakon át az alkotmányig.

A két nagy párt elnöke mellett Dobrev Klára is országjáró körúton van. Ma Berettyóújfaluból jelentkezett be élőben, ahol a piacon is arra panaszkodtak a legtöbben, hogy a fizetésük, nyugdíjuk semmit sem ér, és egyre többeket foglalkoztat, hogy jövő áprilisban az Orbán-rendszer bukása után könnyebb lesz-e az élet.

A DK elnöke kijelentette: ezeknek az embereknek szeretne választ adni arra, hogy mire számíthatnak egy kormányváltás után. "Azt szeretném nekik megmutatni, hogy mi fog történni, amikor a baloldal képviseli azokat, akik egy nyugodtabb, kiszámíthatóbb életet szeretnének" – fogalmazott.

Dobrev Klára bejelentette: a Demokratikus Koalíció mostantól kezdve minden szombaton 10 órakor be fogja mutatni azokat a törvényjavaslatokat, amit a kormányváltás utáni első parlamenti ülésnapon be fogunk terjeszteni. Ezeket kidolgozták, végiggondolták: van köztük javaslat az egészségügyről, a devizahitelesekről, az alkotmányról, a bírósági rendszerről, az oktatásról; arról, hogyan emelik a fizetéseket, hogyan zárkóztatják fel a nyugdíjakat, és hogyan vezetik be a svájci indexálást.

A DK elnöke szerint Orbán Viktort nem érdekli a kormányzás: amikor nyugdíjakról, gyerekszegénységről kell beszélni, hadovál össze-vissza. – Ez így nem megy. Szakértelem, alázat, tudás kell a kormányzáshoz, ezért jövő héttől egészen a választásokig minden szombaton 10 órakor bemutatunk egy-egy törvényjavaslat csomagot. Akik eddig kételkedtek, hogy miért kell a baloldal az országgyűlésbe, nézzék meg, mit képviselnénk az Orbán-rendszer bukása után a parlamentben – zárta a sajtótájékoztatóját Dobrev Klára.