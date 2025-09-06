Dobrev Klára: Azokra is szükség van a kormányváltáshoz, akik nem akarnak teljhatalmat látni senki kezében

program;beszéd;DK;évadnyitó;Dobrev Klára;

2025-09-06 15:46:00 CEST

A Demokratikus Koalíció elnöke erről az ellenzéki párt évadnyitó rendezvényén beszélt, ahol ismertette a választási programját: új, ideológiasemleges alkotmány és választási törvény, bér- és nyugdíjemelés, a korrupcióval szerzett vagyonok elkobzása, esetenként az állam által fizetett magánegészségügyi ellátás, a Magyar Köztársaság és a sztrájkjog visszaállítása.

Dobrev Klára a beszédében feltette a kérdést, hogyan történhetett meg, hogy míg 2010 előtt a középkelet-európai térség „legklasszabb országa ” voltunk, mára a legrosszabbak lettünk. Hogyan lophattak el mindent, hogy tehették tönkre az egészségügyet, az oktatást? – firtatta az ellenzéki párt elnöke. – Ez azért történhetett meg, mert megtehették – mert a hatalmukat semmi sem korlátozta. Márpedig minket a történelem megtanított arra, hogy ha egy politikus mindent megtehet, akkor meg is teszi. Orbán Viktor is megtette – válaszolt a saját kérdésére.

Úgy nőtt fel egy generáció, hogy nemhogy demokráciát nem látott, hanem annak az egyik legfontosabb részét sem, amikor politikusok és politikai pártok ütköztetik elképzeléseiket, programjukat. Ezt a „hagyományt” Orbán Viktor vezette be, amikor választásokon át egyetlen programja volt: folytatjuk. Mára az lett az alapvetés, hogy a programot el kell titkolni, mert ha az emberek ismerik, az szavazatvesztéshez vezethet – emlékeztetett Dobrev Klára.

A DK elnöke elmondta, hogy ő ezt nem fogadja el, mert épp ez vezetett ide. „Lehet, hogy én régimódi vagyok, de szerintem épp a program alapján kellene dönteni. Erről kellene szólnia a választási kampánynak, elvekről, szakmai értékekről, nem pedig egymás lejáratásáról” – jelentette ki az ellenzéki politikus, és hozzátett, hogy politikusként mindig arról beszélt, milyen konkrét szakmai elképzelései vannak. – Lehet, hogy az unalmasabb, hogyan lehetne emelni a béreket, mint a gyerekek nemváltó műtéte, hiszen a kormánysajtóban utóbbi sokkal nagyobb szerepet kap – ő azonban ezt kiszámíthatóságnak nevezi. És ő szeretne egy unalmas, kiszámítható, szakmai alapon működő kormányt, amelyiktől nem megy fel az emberek vérnyomása – fejtegette.

Dobrev Klára szerint a DK az egyetlen olyan politikai közösség, amely átfogó, minden területre kiterjedő programot tett le az asztalra. Ez egy 150 oldalas háttéranyag, amely mindenki számára elérhető a párt honlapján, és ennek alapján döntöttek 150 pontról, amelyért dolgoznak és amelyik miatt hiszik, hogy a kormányváltáshoz és a kormányzáshoz is szükség van a baloldalra.

A pártelnök ebből a 150 pontból ismertetett néhányat a beszédében, előrebocsátva, hogy természetesen szükség van távlati vízióra is, de jelenleg az embereket kevésbé érdekli, hogy mi lesz tíz vagy harminc év múlva, azt szeretnék tudni, hogy mi lesz holnap.

Első ilyen dolog az Alaptörvény, amelyről Dobrev Klára szerint nem mernek beszélni a politikusok. Ez a törvény jogtudósok szerint nincs, semmis.

Az új Országgyűlés első munkanapján benyújtják annak a törvénynek a javaslatát, amely kimondja, hogy az Alaptörvény érvénytelen.

Ideológiailag semleges alkotmány kell.

Ugyancsak törvényjavaslatot nyújtanak be arról, hogy nevében és gyakorlatában is állítsák vissza a Magyar Köztársaságot. El kell tüntetni minden áltörténelmi elnevezést, mint például vármegye, főispán, minden álnosztalgia menjen a kukába. A nemesi címek használatát máig törvény tiltja, de Orbánék ezt nem veszik figyelembe. Be kell tiltani e címek, mint például nagyságos úr, méltóságos asszony nyilvános használatát.

Következő fontos pont a választási törvény.

Az első nap törvénymódosító javaslatot nyújtanak be a kétfordulós választási rendszer visszaállításáról, és arról, hogy csak azok szavazhassanak az országgyűlési választáson, akik a döntés következményeit is viselik.

Benyújtják annak a törvénynek a javaslatát is, amely véget vet az egyház kiváltságos helyzetének. Nem kaphatnak például több pénzt az egyházi iskolák, és az egyházon belüli pedofíliát ugyanolyan szigorral kell büntetni, mintha nem egyházi személyek követték volna el.

A Demokratikus Koalíció álláspontja egyértelmű és világos azzal kapcsolatban, hogy a korrupcióból származó vagyonokat nem adóztatni kell, hanem el kell kobozni.

A felsoroltak mindegyike azonban csak eszköz ahhoz, hogy a kormányzás végre arról szóljon, amiről szólnia kell: az emberek életéről.

Például a nyugdíjasokéról.

Az új alkotmányban alapjogként kell rögzíteni a nyugdíjhoz való jogot. Ugyanakkor a nyugdíjrendszert alapjaiban kell megreformálni, nem pedig adományokra meg utalványokra van szükség. A 150 ezer forint alatti nyugdíjakat 50, a 150-250 ezer Ft közöttieket 25 százalékkal kell azonnal megemelni. Utána pedig a vegyes indexálással meg kell őrizni a nyugdíjak értékállóságát.

A magyar bérek ma Európa legalacsonyabb bérei. Mindenkinek meg kell tudnia élni a béréből. A kormánynak igenis sok lehetősége van arra, hogy tegyen ezért. Egymillió ember dolgozik a közszférában. Az ő bérük emelése magával hozza a bérszint emelkedését. Uniós támogatás csak annak a vállalatnak járna, amelyik vállalja, hogy a dolgozók bérét emeli.

Az Európai Unióban már érvényes az európai minimálbért itthon is be kell vezetni. A kormánynak a bérszint emelése az egyik legfontosabb feladata, különben az ország ki fog ürülni. A rabszolgatörvényt el kell törölni, és vissza kell adni a sztrájkjogot.

A DK az új parlament első munkanapján be fogja nyújtani azt a törvényjavaslatot, amellyel a képviselők ezt megszavazhatják.

A 100 ezer forintos iskolakezdési támogatás a magyarországi gyermekeknek is járjon, a DK erről is az első napon törvényjavaslatot nyújt be.

A magyar egészségügy összeomlott. Hogy úgy ahogy működik, az az elhivatott szakembereknek köszönhető. A DK az egyetlen párt, amelyik komplett szakpolitikai tervet tett le az asztalra, Dobrev Klára azt javasolta mindenkinek, hogy olvassa el, és bátran merítsen belőle. A pártnak arra is van javaslata, hogy miből lehet ezt megvalósítani: elsődlegesen erre kell költeni a hazahozott uniós pénzeket.

De mi lesz az első pár hétben, az első pár hónapban? – erre is kidolgozott program van.

Ahol olyan hosszú a várólista, hogy már életet veszélyeztet vagy tartós károsodást okozhat, ott átmenetileg mehessenek a betegek a magánegészségügybe – és az állam fizesse a költségeket.

Ez csak átmeneti megoldás, mert hosszú távon az emberek egészsége az állam felelőssége.

Dobrev Klára beszélt a devizahitelesek ügyéről is. A Európai Bíróság döntését végre kell hajtani. Olyan törvényt kell alkotni, amely szerint csak a tőke jár a bankoknak, a többit vissza kell fizetniük. Véget kell vetni annak, hogy az állampolgárok ki vannak szolgáltatva a bankoknak, biztosítóknak, szolgáltatóknak. A Fidesz kiszervezte az életünket a bankoknak: ha lakást akarsz, gyereket, vegyél fel hitelt. Ha tanulni akarsz, ha szakmunkás vagy, vegyél fel hitelt. Ráadásul azt, hogy ki kaphatja meg a kedvezményt, amit az adófizetők pénzéből nyújtanak, azt a bank dönti el.

Dobrev Klára kijelentette:

minden ember egyenlő. Bárki vagy, bármiben hiszel, bárkit szeretsz – ugyanazok a jogok illetek meg. Erről nem népszavazást kell indítani, hanem az új parlament első napján törvényt kell elfogadni róla.

A DK elnöke szerint azonban ez a kormány nemcsak a kisebbségeket hozza megalázó helyzetbe, hanem a többséget is. Hiszen például a nők, igaz, csak kicsivel, de többségben vannak, mégis hátrányos helyzetűek. Ennek a kormánynak kellenek a nők – de csak a konyhában és a szülőszobán. A konyhában ingyen dolgozhatnak, a munkahelyen kevesebb bért kapnak ugyanazért a munkáért, mint a férfiak. Ott pedig, ahol a döntéseket hozzák, róluk is, ott a kormánynak nincs rájuk szükség. Olyan kormány kell, amely megteremti a nők valódi egyenjogúságát, hogy a nők saját maguk dönthessenek a sorsukról.

A szívhangtörvényt el kell törölni; és a Demokratikus Koalíció ugyancsak az első parlamenti munkanapon be fogja nyújtani azt a törvényt, amely lehetővé teszi az abortusztabletta kórházi körülmények közötti alkalmazását.

A párt szintén az első napon a parlament nyílt állásfoglalását fogja kérni Magyarország EU- és NATO-tagságáról, valamint Ukrajna EU-tagságáról, amennyiben minden feltételnek megfelel.

Dobrev Klára jelezte, hogy a párt honlapján részletesen szerepel, milyen forrásokból akarják a terveiket megvalósítani, de annyit itt is elmondott, hogy számításaik szerint a kormány évente 2000 milliárd forintot biztosan felesleges dolgokra szór el.

A beszéde befejező részében a DK elnöke elmondta, hogy a programjukat a jövőben mind a 106 választókörzetben meg fogják ismertetni a választókkal, és ezt javasolják a jobboldalnak is, kormányon és ellenzékben egyaránt. Ennek kell felváltania gyűlöletkampányt, amelynek egyik eredménye például, hogy a csepeli irodájuknál lévő plakáton célkeresztet rajzolt valaki az ő, és a csepeli jelöltjük homlokára is. Ez a Fidesz évek óta tartó gyűlöletpolitikájának az eredménye, amelynek véget kell vetni.

Ebben Dobrev szerint milliók egyetértenek az országban. És akkor fognak tömegek elmenni szavazni, ha azt látják, hogy tényleg egy másik világ jön. Nemcsak tisztújítás, hanem valódi változás.

Dobrev azt mondta, hogy ők el fogják vinni azokat is a szavazófülkékbe is, akik 15 év NER után nem kérnek a bizonytalanságból, és igényük van arra, hogy lássák, mi fog történni.

„El fogjuk vinni azokat is, akik soha többé nem akarnak egypárti kétharmadot és teljhatalmat látni senki kezében. Elvisszük azokat, akik nem adnak biankó csekket, mert tudják, hogy pont egy ilyen választás hozta létre a NER-t 2010-ben. Ők is kellenek a kormányváltáshoz egytől-egyig, és mi mindent meg fogunk tenni azért, hogy a választás napján ne maradjanak otthon – zárta a beszédét a Demokratikus Koalíció elnöke.