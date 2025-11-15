Hiába a tavalyi botrány, újabb háborús plakát tűnt fel Piliscsabán az iskolánál

plakát;iskola;Piliscsaba;

2025-11-15 18:55:00 CET

A helyi képviselők írásban jelezték a problémát a fideszes polgármesternek és a jegyzőnek.

Azok után, hogy tavaly már botrány lett belőle, ismét háborús plakátot tettek ki a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola előtt található buszmegállóba – írja a hvg.hu.

A portál úgy tudja, a piliscsabai csoportokban kicsapta a biztosítékot, hogy ismét az iskola elé sikerült háborús plakátot kihelyezni azok után, hogy tavaly botrány tört ki a Fidesz plakátja miatt, amely az EP-választás előtti kampányban riogatott háborúval. Akkor az előző polgármester, a KDNP-s Farkas András áthelyeztette a politikai hirdetést a szülők kérésére, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nem ütközik jogszabályba, hogy azon a helyszínen legyen. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, illetve a körzet országgyűlési képviselője úgy értékelte a helyzetet, hogy azért születhetett ez a döntés, mert a polgármester a fideszes választókerületi elnökkel, Czuczor Gergellyel együtt „összecsinálta magát”. Azt is hozzátette, hogy szerinte nem jelent veszélyt a gyerekekre a pártja háborús választási plakátja.

A hvg.hu információi szerint

a helyi képviselők most írásban jelezték a problémát a fideszes polgármesternek, Thumáné Kauzál Melindának és a jegyzőnek is.

A szóban forgó plakát, a fideszes Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampányának egyik darabja azt hirdeti, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, Ruszin-Szendi Romolusz egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt tanácsadója, Volodimir Zelesznkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke összefogott a háborúért.