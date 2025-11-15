Hiába a tavalyi botrány, újabb háborús plakát tűnt fel Piliscsabán az iskolánál

Azok után, hogy tavaly már botrány lett belőle, ismét háborús plakátot tettek ki a Piliscsabai Jókai Mór Általános Iskola előtt található buszmegállóba – írja a hvg.hu.
A portál úgy tudja, a piliscsabai csoportokban kicsapta a biztosítékot, hogy ismét az iskola elé sikerült háborús plakátot kihelyezni azok után, hogy tavaly botrány tört ki a Fidesz plakátja miatt, amely az EP-választás előtti kampányban riogatott háborúval. Akkor az előző polgármester, a KDNP-s Farkas András áthelyeztette a politikai hirdetést a szülők kérésére, ugyanakkor azt is hangsúlyozta, nem ütközik jogszabályba, hogy azon a helyszínen legyen. Menczer Tamás, a Fidesz kommunikációs igazgatója, illetve a körzet országgyűlési képviselője úgy értékelte a helyzetet, hogy azért születhetett ez a döntés, mert a polgármester a fideszes választókerületi elnökkel, Czuczor Gergellyel együtt „összecsinálta magát”. Azt is hozzátette, hogy szerinte nem jelent veszélyt a gyerekekre a pártja háborús választási plakátja.Iskola mellett riogatott háborús plakáttal a Fidesz, a KDNP-s polgármester szólt, hogy vigyék el onnan
A hvg.hu információi szerint
a helyi képviselők most írásban jelezték a problémát a fideszes polgármesternek, Thumáné Kauzál Melindának és a jegyzőnek is.
A szóban forgó plakát, a fideszes Apáti Bence által alapított Nemzeti Ellenállás Mozgalom plakátkampányának egyik darabja azt hirdeti, hogy az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, Ruszin-Szendi Romolusz egykori vezérkari főnök, a Tisza Párt tanácsadója, Volodimir Zelesznkij ukrán elnök és Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke összefogott a háborúért.Menczer Tamás megdöbbent azon, hogy Pilicsaba KDNP-s polgármesterre eltávolíttatja egy iskola mellől a Fidesz háborús plakátját