Így néz ki a helyzet

futball;

2025-11-16 14:45:00 CET

Ez a 2026-os futball-világbajnokság F csoportjának az utolsó köre. Az előző meccsen a magyarok 0-1-re legyőzték az örményeket, Portugália válogatottja viszont némi meglepetésre idegenben 2-0-ra kikapott az írektől. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag még bármi lehet, az utolsó körben akár a magyar csoportelsőség és a világbajnokságra kijutás is elérhető, ha vasárnap a Puskás Arénában legyőzzük az íreket, a portugálok pedig kikapnak a vendég örményektől.

Ha az írek nyernek Budapesten, a magyarok visszacsúsznak az F csoport harmadik helyére, és így még a pótselejtezőről is lemaradnak . Mindegyik másik esetben a magyarok másodikok lesznek, és készülhetnek majd a márciusi pótselejtezőre. Azonos pontszám esetén a jobb gólkülönbség döntene.