Marco Rossi szerint a vasárnapi magyar-ír lesz pályafutása egyik legfontosabb meccse

Magyarország;labdarúgás;Írország;VB-selejtező;Marco Rossi;

2025-11-15 17:12:00 CET

Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapat, mint Örményországban, de az utolsó simítások után döntök – mondta a szövetségi kapitány.

Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a több mint hét éve tartó regnálása során vasárnap az írek elleni világbajnoki selejtezőmérkőzés lesz az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb a magyar labdarúgó-válogatott számára.

– Ez az egyik legmeghatározóbb és legfontosabb ki-ki meccs lesz a pályafutásomban, mert ez a találkozó teszi lehetővé, hogy elérjük a pótselejtezőt. Persze a Bulgária és az Izland elleni Eb-pótselejtező is kiemelkedő jelentőségű volt. Ellenfelünk ugyanabban cipőben jár, de az az előnyünk, hogy mi itthon játszunk. Amióta 2019 novemberében felavattuk a Puskás Arénát, nem emlékszem olyan meccsre, amikor a közönség ne támogatott volna minket. Olyan mintha tizenketten lennénk a pályán – mondta a Telkiben tartott szombati sajtótájékoztatón a magyar állampolgársággal is rendelkező olasz szakvezető.

Rossi a riválisról úgy vélekedett, gyors játékosok alkotják a nagyon fizikális ír csapatot, amely erős az előre játékban, ráadásul rögzített helyzetekben elképesztően veszélyes. Példaként hozta fel, hogy a csoportfavorit Portugália 2-0-s legyőzésekor minden szögletük a gólszerzés esélyével kecsegtetett. Kifejtette, hogy bár az AS Romában futballozó Evan Ferguson nem lesz bevethető, de a Nemzetek Ligája-győztes portugálok ellen duplázó Troy Parrott semmiben sem marad el tőle, még ha más is a két futballista karakterisztikája.

– Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapat, mint Örményországban, de az utolsó simítások után döntök, mert lehet egy változás is. Amióta itt vagyok, nem emlékszem, hogy bármikor is egyszerű lett volna a célunkat elérni, úgyhogy nem volt okunk azt gondolni, hogy Portugália legyőzi Írországot, amivel biztossá vált volna a pótselejtező. Csak magunkra számíthatunk

– jelentette ki a 61 éves tréner, aki elárulta, egyáltalán nem érdekli a csoport másik találkozója, mert hajmeresztőnek tartja azt gondolni, hogy Portugália hazai pályán nem győzi le a sereghajtó örmény együttest, ami esélyt kínálna a magyaroknak a részvétel kiharcolását jelentő első helyre is.

Rossi a Kerkez Milos teljesítményére vonatkozó újságírói kérdésre úgy reagált, a válogatott számára rendkívül fontos játékos a Liverpool bal oldali védője, akinek teljesítménye fejlődik a nemzeti együttesben, az előző két meccsen pedig kifejezetten jól futballozott.

– A buszon követtük a másik meccset, nem örültünk az írek vezető góljának. Az Eb után ezúttal sem alakult jól számunkra az eredmény, de az sose jó, ha másra kell várni – utalt Bolla Bendegúz a tavalyi kontinensviadalra, ahol a magyar továbbjutáshoz elég lett volna a döntetlen is a portugáloktól, akik ezzel szemben kikaptak Grúziától. – Az viszont lényeges különbség, hogy most a saját kezünkben maradt a sorsunk, győzelemmel akarjuk bebiztosítani a továbbjutást – tette hozzá.

A Rapid Wien szélsője kifejtette, ez egy döntő meccs lesz mindkét csapat számára, az íreknek csak a győzelem, a magyaroknak már a döntetlen is elég a pótselejtezőhöz, ugyanakkor hozzátette, nem ilyen felfogással lépnek pályára, ugyanis győzelemre fognak játszani.

– Nem óvatosan, inkább okosan kell futballozni. Kiegyenlített meccsre számítok, ahol a saját közönségünk előtt nagy esélyünk van a győzelemre. Ismerjük a rivális erősségeit, nem fog meglepetés érni minket. Szeretik provokálni az ellenfél játékosait, nem szabad erre felülni, miközben azért nekünk is keménynek és agresszívnek kell lenni

– vélekedett Bolla.

A magyar-ír vb-selejtező a norvég Espen Eskas sípjelére vasárnap 15 órakor kezdődik a jövő évi Bajnokok Ligája-döntőnek is otthont adó Puskás Arénában. A mérkőzést élőben közvetíti az M4 Sport, a Kossuth Rádió és a Nemzeti Sportrádió. A tét hatalmas lesz, győzelemmel akár a csoportelsőség és a vb-részvétel is elérhető az éllovas portugálok pontvesztése esetén, a vereség elkerülése pedig biztosan legalább a pótselejtezőt jelentő második helyet garantálná a négyesben.

A magyar labdarúgó-válogatott várható kezdőcsapata az MTI szerint:

Dibusz - Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez - Schäfer, Styles - Bolla, Szoboszlai, Sallai - Varga B.