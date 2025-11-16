futball;

A kezdők

Magyarország

Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács, Varga B.

Írország

Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Ogbene, Azaz – Parrott

Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapat, mint Örményországban, de az utolsó simítások után döntök – mondta a szövetségi kapitány.