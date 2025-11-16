Magyarország
Dibusz – Nego, Orbán, Szalai A., Kerkez – Schäfer, Szoboszlai – Tóth A., Sallai – Lukács, Varga B.
Írország
Kelleher – O'Brien, Collins, O'Shea – Coleman, Cullen, Molumby, Scales – Ogbene, Azaz – Parrott
2025-11-16 14:55:00 CET
Elképzelhető, hogy ugyanaz lesz a kezdőcsapat, mint Örményországban, de az utolsó simítások után döntök – mondta a szövetségi kapitány.