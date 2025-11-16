Az F csoport

futball;

2025-11-16 17:15:00 CET

Az örményeket ma végül 9-1-re felülmúló Portugália 13 ponttal lett az első, Írország a második 10 ponttal, Magyarország pedig a harmadik 8 ponttal a sereghajtó Örményország előtt, amelyik megállt 3 pontnál.