Orbán Viktor akkora önellentmondást hagyott a legutóbbi interjújában, hogy a Holdról is látszik, Török Gábor híva fel rá a figyelmet

2025-11-17 06:56:00 CET

Orbán Viktornak az belefér, hogy Magyar Péter Ursula von der Leyen bábja, az nem, hogy ő maga Vlagyimir Putyin trójai falova.

Mint ismert, szombaton Mathias Döpfnernek, az Axel Springer lapkiadó vállalat vezérigazgatójának adott interjút Orbán Viktor. Ezt szemlézzte lapunk is, a miniszterelnök a többi között arról beszélt,:bunkó dolognak tartja azt a felvetést, hogy ő lenne Vlagyimir Putyin trójai falova az Európai Unióban.

Török Gábor politikai elemző ezután kommentár nélkül kiemelt az interjúból két idézetet, amely ellentmond egymásnak

„A trójai faló érvelés nagyon egyszerű gondolkodásra vall, primitív. Ha nincsenek komoly érveid a háborúról folytatott beszélgetésben, mondjuk ennek az embernek más a véleménye, mint az enyém, akkor azt mondom rá, hogy Putyin trójai falova. Ez nagyon primitív.”

„Magyar Pétert Brüsszelben finanszírozzák és tartják fenn, Brüsszel érdekelt a magyar kormányváltásban, és Magyar Brüsszel bábminiszterelnöke lenne.”

Mint ismert, az Orbán-kormány gyakorlatilag az ellenzék elleni teljes kommunikációját arra a vádra építi fel , hogy a Fidesszel szemben álló pártok nem Magyarországot, hanem ”idegen” érdekeket, jellemzően az Európai Unió érdekeit képviseli.

Az interjúban egyébként több, érdekes gondolat is elhangzott, Orbán Viktor például kijelentette, hogy kormányfőként az ő munkája a legjobb munka a világon, ennek ellenére tudná, hol folytassa, ha jövőre elveszíti a választást. A korrupció vádját propagandának tartja, a fiatalkori Orbán pedig szerinte gratulálna neki.