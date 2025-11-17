Nem kapkodják el az arcfelismerő rendszer bevezetését, csak három kórház területén működik élesben

egészségügy;Pintér Sándor;Magyar Kórházszövetség;kórházak;arcfelismerő rendszer;Révész János;

2025-11-17 05:50:00 CET

Nem sikerült elindítani a jelzett időre az egységes kórházi beléptetőrendszert. Információink szerint mindössze három intézményben - a Honvédkórházban, a Dél-pesti Centrum Kórházban (ez az egykori Szent István Szent László) valamint a Jahn Ferenc Dél-pesti kórházban – működik élesben a dolgozók kamerás azonosítása.

Ezen felül sok helyen szerelték már fel kapukat, egyebek mellett a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben, a Bajcsy-Zsilinszky, az Uzsoki utcai, a Heim Pál, és a Szent Jánosban. Továbbá a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ területén is telepítették, ezeknél most csak mágneskártyás lehúzás működik, számos intézmény pedig még vár arra, hogy megérkezzenek hozzájuk az eszközök.

Még egy 2024 nyarán elfogadott salátatörvénybe került bele az a módosítás, amelynek értelmében az állami kórházakban egységes beléptető rendszert vezetnek be. Az indoklás szerint azért, hogy „ellenőrizzék az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépését”. E jogszabály szerint júniustól kellett volna élesben működnie az új rendszernek, ám az érdekvédők tiltakoztak. Arról lapunk is beszámolt még a nyáron, hogy sok helyen a dolgozók megtagadták a kamerás azonosításhoz elrendelt kötelező fotózást, e tiltakozási formával a baleseti intézet sebészei éltek a leghatározottabban. Az ott dolgozó – forrásunk szerint - nem tudja, mi a helyzet, ugyan áthalad a beléptető kapu mellett, de még soha nem állt meg előtte, nem tudni működik-e a rendszer, a fizetése ennek ellenére minden hónapban megérkezik.

Az új rendszer élesítéséről mindeddig nem sokat lehetett tudni. Révész János országos kórházi főigazgató a Magyar Kórházszövetségnek a sajtó kizárásával zajló zártkörű fórumán mondta el, hogy több csoportra osztották az intézményeket, de még azoknál is, akiknél november elseje volt az új határidő, voltak informatikai problémák, illetve a mágneskártyákat sem sikerült mindenhova kiszállítani. Úgy tudjuk, a főigazgató közölte, hogy az új beléptetőrendszert továbbra is pilotként kezelik, nincs is munkajogi következménye, ha ezt nem használják. Egyelőre csak azt akarják elérni, hogy a dolgozók megszokják, hogy lesz elektronikus nyilvántartás. A kormányzati cél, hogy éppúgy, mint bármely más irodaépületben, a folyósokra az ott dolgozók közül azok az emberek menjenek be, akik a regisztrációjuk alapján, arra jogosultak.

A kérdést a Magyar Kórházszövetség november eleji fórumán azt tette különlegesen aktuálissá, hogy a kórházakból kisebbfajta munkaerő-vándorlást indított el a képfelismerő rendszertől való irtózás. Számos dolgozó azért vállal inkább önkormányzati szakrendelőben munkát mert ott nincs ez az azonosítási mód. Úgy tudjuk volt kérdés arról, hogy kiterjesztik-e ezekre az intézményekre is ezt a beléptetési módot. Révész János szerint, ha Pintér Sándor belügyminiszternek lenne is ilyen szándéka, a jelenlegi önkormányzati irányítás alatt álló szakrendelőknél nincs meg ennek a törvényi feltétele.