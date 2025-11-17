Lehűlést hoz a hidegfront, ma országszerte zivatarokra figyelmeztetnek

időjárás;előrejelzés;eső;figyelmeztetés;zivatar;csapadék;

2025-11-17 08:22:00 CET

A hét közepén már sokfelé fagyra is számítani kell.

Változékony időjárást tartogat a hét: nagy területen várható eső és erős szél, a markáns hidegfront mögött jóval hidegebb levegő érkezik, és sok helyen fagy is valószínű – írja a HungaroMet.

Az előrejelzés szerint hétfőn többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, a déli és keleti országrészben süthet ki hosszabb-rövidebb időre a nap. Sokfelé várható eső, zápor, az érkező hidegfronthoz kapcsolódóan zivatarok is kialakulhatnak. Tartós, kiadós esőre északnyugaton a legnagyobb az esély. Kezdetben a délnyugati, déli, majd délutántól az egyre nagyobb területen északnyugatira forduló szelet erős, helyenként viharos lökések kísérhetik. Átmenetileg zivatarok környezetében is viharossá fokozódhat a szél.

A várható zivatarok miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Nógrád vármegye kivételével az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Északnyugaton a napi csapadékösszeg jellemzően 20 milliméter felett alakulhat, de a határhoz közeli területeken néhol a 30 millimétert is meghaladhatja. A zivatarokat apró szemű jég kísérheti. Győr-Moson-Sopron és Vas vármegyére az eső miatt adtak ki figyelmeztetést.

A legmagasabb nappali hőmérséklet az északnyugati, északi országrészben 9 és 15, máshol 16 és 22 fok között várható. Késő este többnyire 3 és 13 fok közötti értékek valószínűek.

Kedden az összefüggő frontális felhőtakaró a csapadékzónával együtt délkelet felé elhagyja az országot, és a felhőzet felszakadozását, csökkenését követően nagyrészt gyengén felhős, napos időre számíthatunk. A csapadék esélye napközben már kicsi lesz, és az északnyugati szél a nap folyamán mérséklődik. Délután 5, 10 fok várható.

Szerdán elsősorban az északi országrészben többórás napsütésre lehet számítani, eközben azonban dél, délkelet felől újabb – fokozatos – felhősödésre van kilátás, és főként délen, valamint keleten már újra lehet eső, zápor. A délkeletire, keletire forduló szél a Fertő környékén megélénkülhet, megerősödhet, máshol jobbára gyenge vagy mérsékelt légmozgás várható. Hajnalban -7, -1, délután 5, 10 fok valószínű.

Csütörtökön a kevésbé felhős tájakon is megnövekszik, megvastagszik a felhőzet. Főleg a nap második felében egyre többfelé előfordulhat csapadék, zömmel eső, a délies szél mérsékelt marad. A minimum -4, +6, a csúcsérték 6 és 14 fok között alakulhat.

Pénteken döntően erősen felhős vagy borult lesz az ég. Sokfelé valószínű csapadék, zömmel eső, de az Alpokalja térségében havas eső, hó sem kizárt. A Dunántúlon az északias, keletebbre a jellemzően délkeleti, déli irányú szél többfelé megélénkülhet, előbbi tájakon meg is erősödhet. Hajnalban -1, +7, délután 3, 13 fokra számíthatunk.

Szombaton jobbára erősen felhős vagy borult időre van kilátás, és továbbra is többfelé eshet. A jellemzően északias irányú szél élénk, néhol erős marad. Hajnalban -1, +6, délután 2, 9 fok valószínű.

Vasárnap döntően erősen felhős égre számíthatunk átmeneti felszakadozásokkal. Eső, zápor továbbra is előfordulhat, és mérsékelt marad a légmozgás. Hajnalban -2, +3, délután 2, 7 fok valószínű.